Chandigarh News: 290 अवैध शराब के पेटियां लेकर जा रहा था पिक ड्राइवर, आधी रात पुलिस ने किया गिरफ्तार

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। मनीमाजरा थाना पुलिस ने देर रात नाकाबंदी कर एक पिक अप चालक को गिरफ्तार किया है। आरोपित की गाड़ी में 290 बाक्स शराब बरामद हुआ है। इस शराब के संबंध में आरोपित चालक के पास कोई अनुमति प्रदान नहीं थी। थाना पुलिस ने आरोपित मनोज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया है। मनीमाजरा स्थित शराब ठेके से निकाल कर आरोपित अवैध तरीके से शराब की तस्करी करने जा रहा था। डीएसपी पी अभिनंदन के निर्देशानुसार थाना प्रभारी नीरज सरना की अपनी टीम के साथ एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान मिली जानकारी के आधार पर पुलिस कर्मियों ने मनीमाजरा में नाकाबंदी कर पिक अप चालक को रोक लिया था। पिक अप की चेकिंग करने पर अंदर शराब के बाक्स की बरामदगी हुई है। इसके बाद शराब को जब्त कर पुलिस मामले की जांच करने में लगी है। इससे पहले भी दो जगह करवाई इससे पहले भी दो थाना पुलिस अवैध शराब तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। क्राइम ब्रांच टीम ने चार आरोपित को पिक अप में शराब लेकर जाते गिरफ्तार किया था। इसके बाद सेक्टर 31 थाना पुलिस ने भी इसी तरह की कार्रवाई की है। चंडीगढ़ पुलिस ने शराब तस्करी करने के मामले में सख्ती बरकरार रखा है।

