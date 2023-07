Chandigarh News: मणिपुर हिंसा पर सीएम मान ने कहा- दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न बेहद निंदनीय

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मणिपुर में दो महिलाओं पर यौन उत्पीड़न के जघन्य कृत्य पर गहरा दुख व्यक्त किया और इस अमानवीय अपराध को करने वालों को अनुकरणीय सजा देने की मांग की। आज यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि असहाय महिलाएं इस जघन्य अपराध का शिकार हुईं। उन्होंने कहा कि यह बर्बर घटना देश की अंतरात्मा पर बड़ा कलंक है।

Chandigarh News: मणिपुर हिंसा पर सीएम मान ने कहा- दो महिलाओं के साथ हुए यौन उत्पीड़न बेहद निंदनीय

