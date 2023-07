राज्य में पिछले पांच महीनों में अलग अलग कंपनियों की ओर से 38 हजार 175 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे 2 43 248 लोगों को रोजगार मिलेगा। बुधवार को युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के समारोह के दौरान यह बात कहीं। इस दौरान अलग अलग विभागों के 252 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

Chandigarh News: पंजाब में 38 हजार करोड़ से ज्यादा का हुआ निवेश, 2.43 लाख को मिलेगा रोजगार

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो: राज्य में पिछले पांच महीनों में अलग अलग कंपनियों की ओर से 38 हजार 175 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इससे 2, 43, 248 लोगों को रोजगार मिलेगा। बुधवार को युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के समारोह के दौरान यह बात कहीं। इस दौरान अलग अलग विभागों के 252 नव नियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान 131 पीएसपीसीएल के क्लर्क, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च में 48 स्टाफ नर्स व फार्मेसी अफसर, मल्टी पर्पस हेल्थ वर्कर, आयुर्वेद विभाग के 33 नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। नव नियुक्त कर्मचारियों को टीम वर्क में काम करने की सलाह दी। 30 हजार से ज्यादा युवाओं में मिल चुकी नौकरी मुख्यमंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा निवेश रियल एस्टेट, हाउसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में हुआ है। इस क्षेत्र में 11 हजार 853 करोड़ का निवेश हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले इरादा किया और फिर वादा। लोगों के साथ जो वायदे किए जा रहे है उन्हें पूरा किया जा रहा है। युवाओं को रोजगार, बिजली फ्री, शिक्षा, स्वास्थ्य हर क्षेत्र में लोगों के लिए काम किया जा रहा है। सरकार की ओर से 30 हजार से ज्यादा युवाओं को अब तक नौकरी दी जा चुकी है। योग्यता के आधार पर मिलती है नौकरी मान ने कहा कि पहले नौकरी सिफारिश से मिलती थी, लेकिन अब नौकरी योग्यता के आधार पर मिलती है। युवाओं को राज्य सरकार की ओर से लगातार रोजगार मुहैया करवाए जा रहे है। नए नियुक्ति पत्र लेने वाले कर्मचारियों को मुख्यमंत्री ने रंगला पंजाब टीम का हिस्सा बनने की बधाई दी। बडे़-बड़े महलों में रहने वाले लोगों ने नहीं किया लोगों का कल्याण : मान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बडे़-बड़े महलों में रहने वाले लोगों ने कभी भी आम लोगों के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया। लोगों ने उन को राजनीतिक नक्शे से बाहर कर दिया है। राज्य में एक नए युग की शुरुआत हुई है। मान ने कहा कि अब लोगों की ओर से नकारे गए नेता उनके विरुद्ध नए गठजोड़ बना रहे है। इन गठजोड़ों का एक ही मकसद है किसी भी तरीके से सूबे की राजनीति सत्ता को हथियाना। लेकिन ऐसे नेताओं की सोच के उलट वह राज्य के लोगों के कल्याण के लिए काम करते रहेंगे।

Edited By: Nidhi Vinodiya