महाराजा रंजीत सिंह के बनाए गए रामबाग के निर्णय में देरी, HC ने मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के दिए आदेश

महाराजा रंजीत सिंह के शासन काल में बने रामबाग को संरक्षित स्मारकों की सूची से बाहर करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने हुए राज्य का इस बारे में पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है। रामबाग पैलेस का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने वर्ष 1818 में करवाया था।

रामबाग के निर्णय में देरी, हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करने के दिए आदेश

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। महाराजा रंजीत सिंह के शासन काल में बने रामबाग को संरक्षित स्मारकों की सूची से बाहर करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करते हुए राज्य का इस बारे में पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है। 1818 में करवाया था निर्माण रामबाग पैलेस का निर्माण महाराजा रंजीत सिंह ने वर्ष 1818 में करवाया था। यह महाराजा रंजीत सिंह के समर पैलेस के नाम भी जाना जाता रहा है। 728 कनाल 3 मरला जमीन को संरक्षित स्मारक घोषित किया था। वर्ष 2003 में केंद्र सरकार ने यहां बने पैनोरमा के 40 कनाल जगह को छोड़ कर 678 कनाल 12 मरला जमीन को संरक्षित एरिया घोषित करते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दी थी। 2002 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी नोटिफिकेशन के बावजूद यहां बने क्लब चलते रहे और इस जगह का राजनीतिक और व्यावसायिक इस्तेमाल होता रहा। इसके खिलाफ अमृतसर विकास मंच ने वर्ष 2002 में हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। वर्ष 2003 में जस्टिस सिंघवी पर आधारित खंडपीठ ने यहां से क्लब को हटाने का आदेश दिया था। इस आदेश को चुनौती दे दी गई। 2006 में सरकार ने 5 ऐतिहासिक स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को सौंप दिए थे, लेकिन ये स्मारक नहीं सौंपा गया। 2006 में समाप्त हो गई ती लाज समाप्त वर्ष 2006 में ही अमृतसर नगर निगम ने हाईकोर्ट को बताया था कि यहां चल रहे क्लब की लीज समाप्त हो चुकी है बावजूद इसके क्लब जारी हैं। गत वर्ष नगर निगम ने प्रस्ताव पास कर इस जगह को डी-नोटिफाई कर पंजाब सरकार को भेज दिया था और पंजाब सरकार ने इस प्रस्ताव की स्वीकृति के लिए इसे केंद्र सरकार को भेज दिया था। याचिकाकर्ता संस्था की ओर से दलील दी जा चुकी है की जब एक बार स्मारक को संरक्षित स्मारक घोषित कर नोटिफाई किया जा चूका है तो उसे किस आधार पर अब इसे डी-नोटिफाई किया जा सकता है। भारत सरकार ने जिस स्मारक को नोटिफाई किया है उसे निगम प्रस्ताव पास कर कैसे डी-नोटिफाई कर सकता है। हाईकोर्ट ने अब पंजाब के मुख्य सचिव को हलफनामा दाखिल करते हुए इस बारे में राज्य का पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है।

