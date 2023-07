Chandigarh News: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए मांगे आवेदन, 31 अगस्त तक भेज सकते हैं अपना नाम

Chandigarh News प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने आवेदन मांगे हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार के लिए अपना नाम व उपलब्धियों के साथ भेज सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देशभर के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से नाम मांगे गए हैं।

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए चंडीगढ़ प्रशासन के समाज कल्याण विभाग ने आवेदन मांगे हैं। 18 साल से कम उम्र के बच्चे प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार के लिए अपना नाम व उपलब्धियों के साथ भेज सकते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से देशभर के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से नाम मांगे गए हैं। 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नाम भेजे जा सकते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए 18 साल से कम उम्र के बच्चे बीते 2 साल के अंदर उन्होंने जो भी उपलब्धि राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा, सामाजिक या फिर अन्य क्षेत्र में जो भी उपलब्धि हासिल की है उसकी जानकारी सहित अपना नाम चंडीगढ़ प्रशासन की मदद से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को भेज सकते हैं। इसके लिए नेशनल अवार्ड पोर्टल पर ऑनलाइन जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। बाल पुरस्कार के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।https://awards.gov.in/Registration/SignUp पोर्टल के अलावा लोग समाज कल्याण विभाग से भी अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं।

