चंडीगढ़ में पड़ोसी महिलाओं में जंग, लात-घूसे चलाए, डंडे बरसाए और बाल खींचे

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास कॉलोनी में महिलाओं की हिंसक झड़प हुई। लात-घूसे चले। डंडे बरसाए और बाल खींचे गए। मौके पर पहुंची पुलिस भी महिलाओं को छुड़ा नहीं पाई।

घटना 30 नवंबर की बताई जा रही है, जिसके फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने बेबी नाम की महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बेबी का आरोप है कि पूजा, कंचन, बबीता, गुड़िया, दुर्गा और सविता मिलकर उसे परेशान करती हैं। दुर्व्यवहार करती हैं और उसके घर के बाहर शोर-शराबा कर डराती हैं।