चंडीगढ़ में पड़ोसी महिलाओं में जंग, लात-घूसे चलाए, डंडे बरसाए और बाल खींचे
चंडीगढ़ की धनास कॉलोनी में पड़ोसी महिलाओं के बीच हिंसक झड़प हुई। लड़ाई में लात-घूंसे, डंडे और बाल खींचे गए। मामला पुलिस तक पहुंचा है। घटना 30 नवंबर की ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। धनास कॉलोनी में महिलाओं की हिंसक झड़प हुई। लात-घूसे चले। डंडे बरसाए और बाल खींचे गए। मौके पर पहुंची पुलिस भी महिलाओं को छुड़ा नहीं पाई।
घटना 30 नवंबर की बताई जा रही है, जिसके फोटो और वीडियो खूब वायरल हो रहे हैं। पुलिस ने बेबी नाम की महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। बेबी का आरोप है कि पूजा, कंचन, बबीता, गुड़िया, दुर्गा और सविता मिलकर उसे परेशान करती हैं। दुर्व्यवहार करती हैं और उसके घर के बाहर शोर-शराबा कर डराती हैं।
बेबी ने बताया कि 30 नवंबर को वह कहीं जा रही थी। उसकी पड़ोसनों ने अभद्र टिप्पणियां की। विरोध किया तो झगड़ा करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसकी पिटाई की।
