Chandigarh News बारिश के बीच कई चंडीगढ़ मोहाली और पंचकूला में कई लोगों के पानी में डूबने से मौत की खबर भी सामने आई थी। वहीं एक घटना चंडीगढ़ के दड़वा से भी सामने आई थी। लेकिन दड़वा पुलिस पोस्ट के एसआइ सुदेश को मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी सूझ बूझ के साथ एक युवक को पानी में डूबने से मरने से बचा लिया।

युवक की जान बचाने वाले SI सुदेश का नाम भेजा जाएगा ब्रेवरी अवार्ड के लिए, 15 अगस्त को होंगे सम्मानित

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। शहर में बीते दिनों जमकर बारिश हुई थी। इस बारिश के बीच कई चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला में कई लोगों के पानी में डूबने से मौत की खबर भी सामने आई थी। वहीं, एक घटना चंडीगढ़ के दड़वा से भी सामने आई थी। लेकिन दड़वा पुलिस पोस्ट के एसआइ सुदेश को मिली सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उन्होंने अपनी सूझ बूझ के साथ एक युवक को पानी में डूबने से मरने से बचा लिया। परिवार को भी दिया नया जीवन एसआइ सुदेश ने अपनी जान पर खेलकर युवक को गहरे पानी में डूबने से न केवल बचाया, बल्कि उसके परिवार को भी नया जीवन दिया। बताया जा रहा है कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर सेक्टर-17 परेड ग्राउंड में हर साल होने वाले प्रशासनिक काय्रक्रम के दौरान एसआइ सुदेश को इस बहादुरी के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुलिस की ओर से प्रशासन को 15 अगस्त पर ब्रेवरी अवार्ड से सम्मानित किए जाने वाले लोगों में एसआइ सुदेश का नाम भी भेजा जाएगा। एसएसपी कंवरदीप कौर ने की तारीफ एसएसपी कंवरदीप कौर ने एसआइ सुदेश की इस बहादुरी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर पुलिसकर्मी को एसआइ सुदेश से सीख लेनी चाहिए की किस प्रकार जनता की सेवा, उनकी रक्षा और उन्हें न्याय दिलाना ही उनका सबसे पहला मकसद होना चाहिए। यहां तक की एसएसपी ने इस घटनाक्रम को अपने अधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर भी शेयर किया है।

