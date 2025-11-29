चंडीगढ़ निगम की कार्यप्रणाली के दूर-दूर तक चर्चे, कनार्टक से 31 पार्षद और चार वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे अध्ययन करने
चंडीगढ़ नगर निगम की कार्यप्रणाली की चर्चा दूर-दूर तक हो रही है। कर्नाटक से 31 पार्षदों और चार वरिष्ठ अधिकारियों का एक दल चंडीगढ़ निगम के कामकाज का अध्ययन करने पहुंचा है। इस दौरे का उद्देश्य चंडीगढ़ निगम के कामकाज को समझना और अपनी नगर निगम में सुधार करना है। चंडीगढ़ नगर निगम अपनी कार्यकुशलता और नवाचार के लिए जाना जाता है।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कर्नाटक के चन्नपट्टन शहर की सिटी नगर परिषद के 31 पार्षदों और 4 वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल नगर निगम चंडीगढ़ के दौरे पर पहुंचा। यह दौरा नगर शासन, स्वच्छता प्रबंधन और नागरिक सेवाओं से जुड़ी श्रेष्ठ कार्य प्रणालियों के अध्ययन के लिए आयोजित अंतर-शहरी ज्ञान विनिमय पहल का हिस्सा था।
नगर निगम चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए निगम की संरचना, कार्यप्रणाली और नागरिक-केंद्रित सेवा डिलीवरी मॉडल का विस्तृत परिचय कराया। अधिकारियों ने पूरे अध्ययन दौरे का समन्वय किया और विभिन्न इंटरैक्टिव सत्र, प्रेजेंटेशन और स्थल निरीक्षण कराए।
मैदानी अध्ययन के दौरान चन्नपट्टन टीम ने शहर के कई महत्वपूर्ण नगरपालिका स्थलों जैसे मैटेरियल रिकवरी फैसिलिटी (एमआरएफ), गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट, सी एंड डी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट और सिटी डंपिंग ग्राउंड का दौरा किया।
प्रत्येक स्थान पर एमसीसी अधिकारियों ने कचरा प्रबंधन, आधुनिक स्वच्छता व्यवस्था, कचरा पृथक्करण व रीसाइक्लिंग तकनीकों, सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और प्रशासनिक रणनीतियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
प्रतिनिधिमंडल ने चंडीगढ़ नगर निगम की सुव्यवस्थित प्रणाली, कार्यकुशलता और नागरिक-उन्मुख सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि चन्नपट्टन में भी चंडीगढ़ की कई सफल मॉडलों को लागू करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे।
नगर निगम चंडीगढ़ ने दौरे के लिए प्रतिनिधिमंडल का आभार व्यक्त किया और भविष्य में दोनों शहरी निकायों के बीच सहयोग और ज्ञान-साझेदारी को और मजबूत करने का आश्वासन दिया।
