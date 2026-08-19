चंडीगढ़ नगर निगम की बैठक स्थगित, जलभराव और विकास कार्यों पर जमकर हुआ हंगामा

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। नगर निगम की वित्त एवं अनुबंध कमेटी की बैठक बुधवार को हंगामे के बीच स्थगित करनी पड़ी। बैठक शुरू होते ही जीरो आवर में पार्षदों और मेयर सौरभ जोशी ने शहर में बारिश के बाद बने जलभराव और उससे पैदा हुई समस्याओं को लेकर अधिकारियों से जवाब मांगा।

पार्षदों ने कहा कि करोड़ों रुपये खर्च करने और पर्याप्त मैनपावर होने के बावजूद दो घंटे की बारिश में पूरा शहर पानी-पानी हो गया। बैठक में करीब दस प्रस्ताव रखे गए थे, लेकिन हंगामे के कारण एक भी प्रस्ताव पर चर्चा नहीं हो सकी।

जीरो आवर में पार्षदों ने अधिकारियों से सवाल किया कि शहर में जलभराव की स्थिति के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है। उन्होंने कहा कि बारिश के बाद आज भी कई जगह सड़कें पानी से लबालब हैं। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं सीवरेज लाइन बैठ रही है। ड्रेनेज सिस्टम के चोक होने से लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। पार्षदों ने सवाल किया कि जलभराव से निपटने के लिए नगर निगम की ओर से की गई तैयारियां कहां गईं।

पार्षदों ने यह भी सवाल उठाया कि रोड गलियों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन बारिश के दौरान ड्रेनेज सिस्टम की स्थिति खराब हो जाती है। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि आखिर यह पैसा किस काम पर खर्च किया गया और इसके बावजूद शहर में जलभराव क्यों हो रहा है।

मेयर सौरभ जोशी ने भी अधिकारियों से सख्त लहजे में जवाब मांगा। उन्होंने कहा कि जब शहर के लोग इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं और कई जगह बेसमेंट में पानी भर गया है तथा सड़कें धंस रही हैं, तो ऐसी बैठकों का क्या फायदा है। उन्होंने जलभराव की समस्या के स्थायी समाधान को लेकर अधिकारियों से स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

विकास के प्रस्ताव नहीं आने पर भी पार्षदों ने जताया विरोध बैठक में विकास कार्यों से जुड़े प्रस्ताव नहीं लाए जाने पर भी पार्षदों ने आपत्ति जताई। सबसे पहले पार्षद हरजीत सिंह ने विकास के प्रस्ताव बैठक में नहीं लाए जाने और लालडोरा से बाहर पानी के कनेक्शन नहीं दिए जाने की मांग को लेकर विरोध जताया और बैठक से बाहर चले गए। इसके बाद अन्य पार्षद भी एक-एक कर बैठक छोड़कर चले गए। स्थिति को देखते हुए मेयर सौरभ जोशी ने बैठक स्थगित कर दी।

कंवरजीत राणा ने सीसीटीवी कैमरों को लेकर अधिकारियों को घेरा पार्षद कंवरजीत राणा ने अपने वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने का मुद्दा उठाया। अधिकारियों ने कहा कि नगर निगम की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। इस पर राणा ने सवाल किया कि फिर धनास में किस आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। उन्होंने सात दिन में इस संबंध में रिपोर्ट देने के निर्देश के बाद हुई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा। इस मुद्दे को लेकर उनकी अधिकारियों के साथ काफी बहस हुई।

गुरुवार को सदन की बैठक में भी हंगामे के आसार नगर निगम सदन की आम बैठक गुरुवार को होनी है। इसमें पिछले दिनों टेबल एजेंडे को लेकर भी हंगामा होने के आसार हैं। अधिकारियों की ओर से पार्षदों को मैसेज भेजकर कहा गया है कि यदि वे टेबल एजेंडे पर सदन में चर्चा करना चाहते हैं तो अपना एजेंडा साथ लेकर आएं।