चंडीगढ़ में कूड़ा फैलाने वालों पर निगम का शिकंजा, 4 लोगों पर लगाया 56 हजार से अधिक का जुर्माना
चंडीगढ़ नगर निगम ने सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने और गलत कचरा निस्तारण के खिलाफ कार्रवाई तेज की है।
HighLights
नगर निगम ने कूड़ा फैलाने वालों पर कार्रवाई तेज की
चार चालान कर 56,284 रुपये का जुर्माना लगाया गया
सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखने की अपील की
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ शहर में सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने और गलत तरीके से कचरा डालने वालों के खिलाफ नगर निगम ने कार्रवाई तेज कर दी है।
25 और 28 सितंबर को चलाए गए अभियान के दौरान निगम की टीम ने चार चालान किए। चारों मामलों में कुल 56,284 रुपये का जुर्माना लगाया गया।
निगम की फील्ड रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक उल्लंघनकर्ता पर 14,071 रुपये का जुर्माना किया गया। कार्रवाई खेड़ी, सेक्टर-31 ए स्थित जापानी गार्डन की पार्किंग और बुरैल में कूड़ा फैलाने तथा कचरे का उचित तरीके से निस्तारण नहीं करने पर की गई।
नगर निगम ने शहरवासियों, दुकानदारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फैलाने की अपील की है। निगम ने लोगों से गीले और सूखे कचरे को निर्धारित नियमों के अनुसार अलग-अलग रखने और कचरे का निस्तारण निर्धारित स्थानों पर करने को कहा है।
निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर की स्वच्छता व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। निगम ने नागरिकों से स्वच्छता अभियान में सहयोग करने और कचरा खुले में नहीं डालने की अपील की है।