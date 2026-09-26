देश की सबसे प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ में घुसे बंदर, इंसानों को कर रहे घायल; निगम चुनाव में बनेगा बड़ा मुद्दा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। देश के सबसे प्लान्ड सिटी में इस समय बंदर घूम रहे हैं, जो इंसानों पर हमला कर उन्हें घायल कर रहे हैं। यह शहर में आम समस्या नहीं है, बल्कि एक गंभीर मुद्दा है और यह निगम चुनाव के नजदीक आने के चलते गंभीर बनता जा रहा है।

सेक्टर-22, 23, 26, 27 और 28 में रहने वाले बंदरों से काफी परेशान हैं। सेक्टर-14 पंजाब यूनिवर्सिटी (पीयू) में भी बंदर उत्पात मचाते हैं, जिससे हॉस्टल्स में रहने वाले छात्र और छात्राएं डर के साये में रहते हैं। पीयू के क्वार्टर्स में रहने वाले प्रोफेसर्स और उनके परिवार भी परेशान हैं।

पिछले महीने सेक्टर-22 में बंदर ने महिला पर हमला कर दिया था। महिला बुरी तरह से घायल हो गई थी। सेक्टर-22 के नेहरू पार्क में बंदरों में डर से लोगों ने सैर करना तक छोड़ दिया है। एसआईए की लोगों से अपील-उम्मीदवारों से पूछें सवाल लोगों की समस्या को देखते हुए सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन (एसआईए) ने इसे निगम चुनाव में मुद्दा बनाने की अपील की है। एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके गर्ग ने कहा कि शहर के कई हिस्सों में लोग बंदरों के घरों में घुसने, सामान उठाने और बच्चों और बुजुर्गों के लिए पैदा होने वाले खतरे से परेशान हैं।