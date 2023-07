नाबालिग प्रेमी जोड़े ने की आत्महत्या, पेड़ से लटक कर दी जान; शादी के लिए नहीं माना परिवार तो उठाया ये कदम

Chandigarh Minor Couple Suicide चंडीगढ़ के सेक्टर-33 स्थित एक पार्क में रविवार को नाबालिग प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। बताया गया कि नाबालिग जोड़े ने पार्क में पेड़ से लटक कर सुसाइड की। नाबालिग लड़का सेक्टर-43 में रहता था। वह लेबर का काम करता था। जबकि नाबालिग लड़की सेक्टर-34 में रहती थी और कोठियों में साफ-सफाई का काम करती थी।

नाबालिग प्रेमी जोड़े ने की सुसाइड, पार्क में पेड़ से लटक कर दी जान

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। सेक्टर-33 स्थित एक पार्क में रविवार सुबह नाबालिग लड़का व लड़की का शव लटका मिलने से हड़कंप मच गया। दोनों नाबालिग का शव गार्डन में लोगों के लिए बैठने के लिए बनी हट के लोहे के एंगल से कपड़े से बनाए फंदे से लटका मिला। सुबह एक व्यक्ति जब गार्डन में सैर करने के लिए पहुंचा, तो उसने यह मंजर देख फौरन पुलिस को सूचना दी। पुलिस की प्राथमिक जांच में यह सामने आया है कि दोनों उत्तर प्रदेश के हरदोई के रहने वाले हैं। नाबालिग लड़का सेक्टर-43 में रहता था। वह लेबर का काम करता था। जबकि नाबालिग लड़की सेक्टर-34 में रहती थी और कोठियों में साफ-सफाई का काम करती थी। परिजनों को सौंपा जाएगा शव पुलिस ने दोनों नाबालिगों के घर वालों को सूचना भेज दी है। यूपी के हरदोई से मृतकों के परिजनों के पहुंचने के बाद उन्हें दाह संस्कार के लिए शव सौंप दिया जाएगा। शव इस समय जीएमसीएच-32 के मोर्चरी में रखा गया है। शादी के लिए नहीं माने परिजन तो दे दी जान पुलिस की अब तक की जांच में सामने आया है कि दोनों नाबालिग एक दूसरे से प्रेम करते थे। दोनों ने अपने परिवार से शादी के लिए भी बात की थी, लेकिन परिवार के मना करने पर दोनों ने यह कदम उठाया। पूरे मामले को लेकर पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। दोनों मृतकों के परिजनों और अन्य लोगों से पूछताछ की जा रही है।

