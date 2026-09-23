चंडीगढ़ के 42 सरकारी स्कूल में 11वीं और 12वीं के छात्रों को मिलेगी अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट, क्या है शर्तें?

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के 42 सीनियर सेकेंडरी सरकारी स्कूल में कक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा के मेधावी विद्यार्थियों का अमलगमेटेड और पीएलए फंड में छूट रहेगी।

यह लाभ शैक्षणिक सत्र 2026-27 से लागू होगा जिसमें अक्टूबर 2026 की फीस को माफ किया जाएगा। छूट के लिए छात्र का 10वीं और 11वीं कक्षा में कम से कम 75 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य किए गए है।

यह छूट केवल अमलगमेटेड फंड और पीएलए फंड पर लागू होगी, जबकि एडमिशन और ट्यूशन फीस विद्यार्थी को देनी होगी। यह छूट प्रशासक गुलाब चंद कटारिया की तरफ से दी गई है। गौरतलब है कि इससे पहले प्रशासक ने अपने कोष से नौवीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को किताबें भी निशुल्क दी हैं जिसमें करीब पौने पांच करोड़ रूपये की लागत आई है।