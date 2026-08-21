चंडीगढ़ में तय वेंडिंग साइट पर ही बैठेंगे स्ट्रीट वेंडर्स, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आज से दो दिन चलेगा अभियान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम 21 और 22 अगस्त को शहर में जोनवार अभियान चलाकर उन स्ट्रीट वेंडर्स को निर्धारित वेंडिंग साइट्स पर शिफ्ट करेगा, जिन्हें ड्राॅ की प्रक्रिया के तहत पहले ही जगह आवंटित की जा चुकी है।

निगम कमिश्नर अमित कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 4400 आफ 2026, मलकीत सिंह एवं अन्य बनाम यूटी चंडीगढ़ एवं अन्य मामले में दिए निर्देशों के अनुपालन में की जा रही है।

अभियान निगम के एंफोर्समेंट, रोड्स और मेडिकल ऑफिसर ऑफ हेल्थ विंग की संयुक्त टीमें मिलकर पांच जोन में चलाएंगी। इसके लिए वाहन, मशीनरी और पर्याप्त मैनपावर की व्यवस्था की गई है। संबंधित वेंडर्स को उनकी आवंटित वेंडिंग साइट की जानकारी पहले ही दी जा चुकी है।