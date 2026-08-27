चंडीगढ़ नगर निगम में घोटाला उजागर, बगैर काम के ही कर दिया भुगतान; जेई से रिपोर्ट तलब
चंडीगढ़ नगर निगम में सीवर लाइन बिछाने के काम में बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां 218 मीटर पाइपलाइन के ...और पढ़ें
HighLights
इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, प्रेस साइट के पास पाइपलाइन परियोजना।
सिर्फ 380 मीटर ही सीवर पाइपलाइन बिछी, रिकॉर्ड में 598 मीटर पाइपलाइन।
एसडीओ ने जूनियर इंजीनियर को नोटिस जारी कर जांच शुरू की।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम में सीवर लाइन बिछाने के काम में बड़ा घोटाला सामने आया है। अमृत योजना के तहत इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1, प्रेस साइट के पास सीवर पाइप लाइन परियोजना में यह घोटाला सामने आया है। हैरानी की बात है कि निगम के अफसर इस घोटाले पर पर्दा डालने में लगे हैं।
नगर निगम इंडस्ट्रियल एरिया में 300 एमएम और 450 एमएम की सीवर लाइन बिछाने का काम मनीमाजरा स्थित मैसर्स कुलविंद्र एंटरप्राइजेज से करवाया। कंपनी को 30 दिसंबर को काम अलॉट किया गया था।
इस काम के लिए अब तक ठेकेदार को 31.70 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है, जिसका दूसरा रनिंग बिल जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह द्वारा 20 मई 2026 को बनाया गया।
एसडीओ ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि जब उन्होंने जूनियर इंजीनियर सवजोत सिंह के साथ साइट पर पैमाइश की तो मौके पर सिर्फ 380 मीटर ही सीवर पाइपलाइन बिछी हुई मिली। जबकि रिकॉर्ड में 598 मीटर पाइपलाइन बिछाने का भुगतान दिखाया गया है। यानी लगभग 218 मीटर पाइपलाइन का ज्यादा भुगतान कर दिया गया, जो मौके पर है ही नहीं।
एसडीओ ने इस मामले को गंभीर मानते हुए जूनियर इंजीनियर गुरप्रीत सिंह को नोटिस जारी कर एंट्री, वर्क रिकॉर्ड और वो दस्तावेज मांगे हैं, जिनके आधार पर 598 मीटर का मेजरमेंट और भुगतान किया गया।
एसडीओ ने कहा है कि जल्द से जल्द मामले की जांच कर रिकॉर्ड को दुरुस्त किया जाए और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। निगम के चीफ इंजीनियर संजय अरोड़ा के अनुसार इस मामले की जांच की जा रही है।
निगम के अफसर अब यह कह रहे हैं कि पाइप की पैमाएश गलत हो गई थी जबकि 218 मीटर पाइप कैसे कम हो गई इसका कोई जवाब नहीं है।