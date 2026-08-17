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चंडीगढ़ में 20 अगस्त को नगर निगम सदन की बैठक, करोड़ों के जिन टेबल एजेंडों पर हुआ हंगामा उनपर होगी चर्चा

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Mon, 17 Aug 2026 04:13 PM (IST)

चंडीगढ़ नगर निगम सदन की बैठक 20 अगस्त को होगी। इसमें पिछली बैठक के विवादित करोड़ों रुपये के टेबल एजेंडों पर फिर से चर्चा की जाएगी।

मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में होगी नगर निगम सदन की बैठक। (सांकेतिक फोटो)

मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में होगी नगर निगम सदन की बैठक। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. विकास कार्यों के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। 

  2. प्रस्तावों की प्रतियां सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी।

  3. मेयर से चर्चा के बाद दोबारा लाए जाएंगे एजेंडे।

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। नगर निगम सदन की आम बैठक 20 अगस्त को होगी। बैठक में शहर से जुड़े विकास कार्यों के विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि पिछली बैठक में बिना चर्चा के पास किए गए सभी टेबल एजेंडे एक बार फिर सदन में चर्चा के लिए लाए जाएंगे। इन एजेंडों को बिना चर्चा पास किए जाने को लेकर खूब हंगामा हुआ।

इनमें कजौली वाॅटर वर्क्स से सेक्टर-39 वाॅटर वर्क्स तक पाइपलाइन बदलने से जुड़ा करीब 227 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी शामिल है। नगर निगम के सेक्रेटरी ने मेयर सौरभ जोशी की अध्यक्षता में होने वाली सदन और वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठकों के लिए नोटिस जारी कर दिया है। प्रस्तावों की प्रतियां अलग से सभी सदस्यों को भेजी जाएंगी।

वित्त एवं अनुबंध समिति की बैठक 19 अगस्त को होगी। इसके अगले दिन सदन की आम बैठक में पिछली बैठक के विवादित टेबल एजेंडों को दोबारा चर्चा के लिए रखा जाएगा। पिछली बैठक में इन प्रस्तावों को बिना पर्याप्त चर्चा के पास किए जाने को लेकर निगम में विवाद खड़ा हो गया था।

भाजपा के कुछ पार्षदों ने भी इन प्रस्तावों पर आपत्ति जताई थी। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने मेयर से लेकर भाजपा पर सवाल उठाते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। विपक्ष ने बिना चर्चा के करोड़ों रुपये के प्रस्ताव पारित करने को जनता के पैसे के साथ खिलवाड़ तक बताया था।

विवाद बढ़ने के बाद भाजपा में भी इस मुद्दे को लेकर कई स्तर पर बैठकें हुईं। वरिष्ठ नेताओं और संगठन के पदाधिकारियों ने मेयर सौरभ जोशी तथा भाजपा अध्यक्ष के साथ बैठक कर पूरे मामले पर चर्चा की।

इसके बाद पिछली बैठक में पास किए गए इन टेबल एजेंडों को वापस लेकर दोबारा सदन में चर्चा के लिए लाने का निर्णय लिया गया। अब 20 अगस्त की बैठक में इन्हीं प्रस्तावों को औपचारिक रूप से चर्चा के लिए रखा जाएगा।

227 करोड़ की पाइपलाइन के प्रस्ताव पर ज्यादा विवाद

कजौली वाटर वर्क्स से सेक्टर-39 वाटर वर्क्स तक पाइपलाइन बदलने के करीब 227 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को लेकर पहले से ही राजनीतिक विवाद चल रहा है।

आम आदमी पार्टी ने निगम कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर इस मामले में विरोध जताया था। इसके बाद पार्टी की ओर से प्रशासक को मांगपत्र भी सौंपा गया था। कांग्रेस ने भी प्रस्तावों को लेकर नगर निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे।

चुनाव से पहले सदन में बढ़ेगा राजनीतिक टकराव

नगर निगम चुनाव अगले कुछ महीनों में प्रस्तावित हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल निगम से जुड़े मुद्दों को लेकर सक्रिय हैं। 20 अगस्त की बैठक में विपक्ष इन प्रस्तावों के साथ मेयर सौरभ जोशी और भाजपा को घेरने की तैयारी में है। दूसरी ओर भाजपा भी पिछली बैठक के बाद पार्षदों के बीच सामने आए मतभेदों को दूर कर एकजुट होकर सदन में विपक्ष का जवाब देने की रणनीति बना रही है।

बैठक से पहले भाजपा अध्यक्ष पार्षदों के साथ प्री-हाउस बैठक करेंगे। इसमें सदन में उठाए जाने वाले मुद्दों और विपक्ष के सवालों का जवाब देने की रणनीति तय की जाएगी। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी अपनी-अपनी प्री-हाउस बैठक कर सदन में सरकार और निगम नेतृत्व को घेरने की रणनीति तैयार करेंगी। ऐसे में 20 अगस्त की सदन की बैठक हंगामेदार रहने के आसार हैं।