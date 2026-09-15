22 सितंबर को होगी चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग, कार्यकाल खत्म होने से पहले अहम बैठक

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। नगर निगम की 365वीं जनरल हाउस मीटिंग 22 सितंबर को होगी। नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से पहले होने वाली यह बैठक अहम होगी। एजेंडा ब्रांच की ओर से मंगलवार को बैठक का नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस के मुताबिक बैठक सुबह 11 बजे नगर निगम की असेंबली हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में नगर निगम के सभी पार्षदों के अलावा सांसद निगम के एक्स-ऑफिशियो सदस्य भी शामिल होंगे। नगर निगम सचिव की ओर से जारी नोटिस में पार्षदों और सांसद को निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, इसका विस्तृत एजेंडा अभी नोटिस में शामिल नहीं किया गया है।