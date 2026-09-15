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22 सितंबर को होगी चंडीगढ़ नगर निगम की हाउस मीटिंग, कार्यकाल खत्म होने से पहले अहम बैठक

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Published: Tue, 15 Sep 2026 02:27 PM (IST)

चंडीगढ़ नगर निगम की 365वीं जनरल हाउस मीटिंग 22 सितंबर को होगी। बैठक में सभी पार्षद और सांसद शामिल होंगे। विस्तृत एजेंडा बाद में जारी किया जाएगा।

चंडीगढ़ नगर निगम की 365वीं जनरल हाउस मीटिंग होगी। (सांकेतिक फोटो)

चंडीगढ़ नगर निगम की 365वीं जनरल हाउस मीटिंग होगी। (सांकेतिक फोटो) 

HighLights

  1. नगर निगम की 365वीं हाउस मीटिंग 22 सितंबर को।

  2. सभी पार्षद और सांसद बैठक में होंगे शामिल।

  3. विस्तृत एजेंडा बाद में किया जाएगा जारी।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़।  नगर निगम की 365वीं जनरल हाउस मीटिंग 22 सितंबर को होगी। नगर निगम का कार्यकाल समाप्त होने से पहले होने वाली यह बैठक अहम होगी। एजेंडा ब्रांच की ओर से मंगलवार को बैठक का नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस के मुताबिक बैठक सुबह 11 बजे नगर निगम की असेंबली हॉल में आयोजित की जाएगी। बैठक में नगर निगम के सभी पार्षदों के अलावा सांसद निगम के एक्स-ऑफिशियो सदस्य भी शामिल होंगे।

नगर निगम सचिव की ओर से जारी नोटिस में पार्षदों और सांसद को निर्धारित तिथि और समय पर बैठक में उपस्थित रहने के लिए कहा गया है। हालांकि, बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा होगी, इसका विस्तृत एजेंडा अभी नोटिस में शामिल नहीं किया गया है।

नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि बैठक का एजेंडा अलग से भेजा जाएगा। नगर निगम ने बैठक की तैयारियों के लिए संबंधित अधिकारियों को भी आवश्यक व्यवस्था करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।