चंडीगढ़ निगम चुनाव: भाजपा 50+ नेताओं का काटेगी टिकट, AAP-कांग्रेस में भी बड़े बदलाव

बलवान करिवालl चंडीगढ़। नगर निगम चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। वार्ड आरक्षण का ड्रा होने के बाद अब राजनीतिक दल प्रत्याशियों के गुणा-भाग में जुट गए हैं।

इस बीच सूत्रों से पता चला है कि भाजपा ने निगम चुनाव में प्रत्याशियों की उम्र की सीमा को तय कर दिया है। भाजपा 50 वर्ष से अधिक उम्र के प्रत्याशियों को किनारे कर नए चेहरों पर भी मंथन कर रही है। हालांकि 50 से अधिक उम्र के कई नेता टिकट के लिए जमकर लॉबिंग कर रहे हैं।

राष्ट्रीय स्तर पर 75 वर्ष की सीमा तय करने वाली भाजपा ने चंडीगढ़ नगर निगम में नया प्रयोग करने की नीति तैयार की है। यह प्रयोग करने में सफल रही तो 35 पार्षदों वाले हाउस में भाजपा को कम से कम 10 से 12 नए चेहरों को मैदान में उतारना होगा। प्रत्येक वार्ड में प्रत्याशियों के लिए सर्वे भी किया जा रहा है।

जिनके वार्ड आरक्षित हुए उनको मौका नहीं जिन पार्षदों के वार्ड आरक्षित हो चुके हैं उनको दूसरे वार्ड से मौका मिलना मुश्किल लग रहा है। साथ ही जिनके पहले वार्ड आरक्षित थे वह भी टिकट के लिए मुख्य दावेदार नहीं माने जा रहे हैं। राजनीतिक दल पार्षद पत्नियों और पति को भी बहुत सोच विचार का अवसर देंगी। कई वार्ड में नए चेहरों को मौका देने की तैयारी है।

आम आदमी पार्टी में बदलेंगे सबसे अधिक चेहरे सबसे अधिक पार्षद प्रत्याशी आम आदमी पार्टी में बदलने वाले हैं। यहां अधिकतर नए चेहरे मैदान में होंगे। इसका कारण यह भी है आप के नौ से अधिक पार्षद पार्टी छोड़ चुके हैं।