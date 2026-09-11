चंडीगढ़ निगम चुनाव के लिए वार्ड 29, 4, 9, 15, 1, 3 और 32 एससी के लिए आरक्षित, जानें किसके लिए बढ़ी चुनौती

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। दिसंबर में होने वाले चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव को लेकर आज यानी शुक्रवार को वार्ड रिजर्वेशन का ड्रॉ निकाला गया। सेक्टर-6 स्थित यूटी गेस्ट हाउस में स्टेट इलेक्शन कमिश्नर विजय देव की निगरानी में ड्रॉ हुआ।

वार्ड आरक्षण ड्राॅ में सात वार्ड अनुसूचित जाति (एससी) और नौ वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। एससी के लिए आरक्षित वार्डों में 29, 4, 9, 15, 1, 3 और 32 शामिल हैं। इनमें वार्ड-29, वार्ड-3 और वार्ड-32 एससी महिला के लिए आरक्षित किए गए हैं।

वहीं वार्ड-4, 9, 15 और 1 एससी वर्ग के महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेंगे। इसके अलावा सामान्य वर्ग की महिला के लिए वार्ड-17, 13, 21, 25, 30, 2, 8, 11 और 26 आरक्षित किए गए हैं।

राजनीतिक समीकरण बदले आरक्षण की घोषणा के साथ ही नगर निगम चुनाव के राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल गए हैं। कई मौजूदा पार्षदों को अब अपनी मौजूदा सीट छोड़कर दूसरे वार्ड से चुनाव लड़ने की रणनीति बनानी होगी। राजनीतिक दलों के सामने भी नए उम्मीदवारों को लेकर मंथन शुरू हो गया है।

भाजपा पार्षद दलीप शर्मा को बड़ा झटका वार्ड-3 के भाजपा पार्षद दलीप शर्मा के लिए आरक्षण बड़ा झटका है। वह लगातार तीसरी बार जीत की तैयारी में थे, लेकिन वार्ड एससी के लिए आरक्षित होने के बाद अब उन्हें दूसरी सीट तलाशनी पड़ सकती है। वार्ड-4 की भाजपा पार्षद और डिप्टी मेयर सुमन शर्मा के सामने भी मौजूदा वार्ड से चुनाव लड़ने का रास्ता बंद हो गया है। उन्हें भी अब नए वार्ड की तलाश करनी होगी।

बिमला दुबे को तलाशनी होगी नई राजनीतिक जमीन वार्ड-9 की भाजपा पार्षद बिमला दुबे की सीट भी एससी के लिए आरक्षित हो गई है। वर्ष 2021 में एससी आरक्षण के कारण उन्होंने वार्ड-7 के बजाय वार्ड-9 से चुनाव लड़ा था। अब वार्ड-9 के एससी के लिए आरक्षित होने से उनके सामने फिर नई राजनीतिक जमीन तलाशने की चुनौती खड़ी हो गई है।

रामचंद्र यादव और मुन्नवर की भी चिंता बढ़ी वार्ड-15 के रामचंद्र यादव के लिए भी आरक्षण का असर महत्वपूर्ण है। यादव हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए हैं। अब उनका मौजूदा वार्ड एससी के लिए आरक्षित होने के कारण कांग्रेस में उनकी अगली चुनावी भूमिका को लेकर नए समीकरण बनेंगे। वार्ड-29 से आप के टिकट पर चुनाव जीतकर बाद में कांग्रेस में शामिल हुए मुन्नवर के सामने भी मौजूदा सीट बदलने की स्थिति पैदा हो गई है।

वार्ड-32 भाजपा पार्षद और सीनियर डिप्टी मेयर जसमानप्रीत सिंह का वार्ड भी एससी महिला के लिए आरक्षित हुआ है। ऐसे में उनके सामने भी अगला चुनाव लड़ने के लिए नई सीट तलाशने की चुनौती है। इस सीट पर अब एससी वर्ग की महिला उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतर सकेंगी।

9 वार्ड सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित नौ वार्डों ने भी कई राजनीतिक नेताओं की चुनावी गणित बदल दी है। वार्ड-17, 13, 21, 25, 30, 2, 8, 11 और 26 में अब सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिए सीट आरक्षित रहेगी। इन वार्डों में मौजूदा पुरुष पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए दूसरे वार्डों का रुख करना पड़ सकता है। राजनीतिक दलों में महिला उम्मीदवारों के नामों को लेकर भी जल्द ही सक्रियता बढ़ने की संभावना है।

निगम चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ आज हुए आरक्षण ड्राॅ के बाद नगर निगम चुनाव की तस्वीर काफी हद तक साफ हो गई है। एससी और महिला आरक्षण के कारण मौजूदा पार्षदों के सामने सीट बदलने की चुनौती है, वहीं नए चेहरों के लिए चुनावी मैदान खुल गया है। आने वाले दिनों में दलों के भीतर टिकट के दावेदारों और संभावित वार्डों को लेकर बैठकों का दौर तेज होने की उम्मीद है।