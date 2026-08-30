चंडीगढ़ निगम में घोटाले, कमीशनखोरी और करप्शन...कांग्रेस ने मेयर और सत्ता पक्ष भाजपा के खिलाफ खोला मोर्चा
कांग्रेस ने चंडीगढ़ नगर निगम में घोटाले, करप्शन और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं। मेयर और सत्ता पक्ष भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोला है।
HighLights
कांग्रेस ने सेक्टर-27/C की मार्केट में प्रदर्शन किया।
227 करोड़ के एजेंडे बिना चर्चा पास होने पर सवाल।
सीवर पाइपलाइन में बगैर काम भुगतान का भी आरोप।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। बिना चर्चा 227 करोड़ के एजेंडे पास होने, सीवर पाइप लाइन बिछाने में बगैर काम भुगतान समेत कई आरोपों को लेकर कांग्रेस ने सत्ता पक्ष भाजपा, मेयर और अफसरों के खिलाफ मोर्चा खोला है। चंडीगढ़ नगर निगम में घोटाले, करप्शन और कमीशनखोरी के आरोप लगाए हैं।
कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर रविवार को सेक्टर-27/C की मार्केट में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में पोस्टर थे, जिनके जरिय खरीद-फरोख्त से मेयर बनने के आरोप लगाए गए। वहीं, यह भी लिखा था कि चंदा चोर, घोटाले करने वाले और नगर निगम को लूटने वाले भाजपा के दफ्तर कमलम् में मिलेंगे।
उन्हाेंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्ट्रीट वेंडर्स को शिफ्ट करने की कार्यवाही में भी गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अतिक्रमण हटाने में भी मनमानी की जा रही है। रसूखदारों पर कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति या दिखावा किया जा रहा है।