MBBS की काउंसलिंग से क्यों किए बाहर? दो अभ्यर्थियों की याचिका पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन से मांगा जवाब

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर-32 स्थित सरकारी मेडिकल काॅलेज में एमबीबीएस प्रवेश के लिए ओबीसी-एनसीएल श्रेणी के वैध प्रमाणपत्र होने के बावजूद दो अभ्यर्थियों को दस्तावेज संबंधी कमी बताकर पात्र उम्मीदवारों की काउंसलिंग से बाहर किए जाने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है।

हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। राजीव रंजन और सौम्य काकस ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से जारी अधिसूचना और 15 अगस्त को जारी की गई दस्तावेज कमी सूची को चुनौती दी है।

याचिका में दोनों को ओबीसी श्रेणी के तहत एमबीबीएस प्रवेश के लिए पात्र मानते हुए काउंसलिंग में शामिल करने के निर्देश देने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं के वकील प्रदीप शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राजीव रंजन ने नीट-यूजी 2026 में 545 अंक हासिल किए हैं, जबकि सौम्य काकस ने 541 अंक प्राप्त किए हैं।

दोनों ने ओबीसी-एनसीएल श्रेणी में प्रवेश का दावा किया है। याचिका में कहा गया है कि दोनों अभ्यर्थियों ने सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध ओबीसी-एनसीएल प्रमाणपत्र आवेदन के साथ जमा किए थे। उनका दावा है कि वे यादव समुदाय से संबंधित हैं, जो केंद्र सरकार की अधिसूचना के तहत चंडीगढ़ के संबंध में केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में शामिल है।