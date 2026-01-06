चंडीगढ़ मेयर चुनाव! कांग्रेस का मिला साथ, अब आप में प्रत्याशी को लेकर कयास, लॉबिंग शुरू

बलवान करिवाल, चंडीगढ़। कांग्रेस ने मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर दी है। इसके बाद अब आप में मेयर पद प्रत्याशी के लिए मंथन शुरू हो गया है। कई पार्षद इसकी लॉबिंग में जुट गए हैं। इनमें शिरोमणि अकाली दल छोड़ आप में आने वाले पार्षद हरदीप सिंह, पार्षद योगेश ढींगरा, मुन्नवर, रामचंद्र यादव और दमनप्रीत सिंह का नाम शामिल है।

यह सभी पार्षद अपने नाम के लिए नेताओं से नजदीकी भी बढ़ा रहे हैं। हालांकि आप हाईकमान यह तय करेगा कि कौन मेयर प्रत्याशी होगा। पंजाब के कई नेता चंडीगढ़ आकर मोर्चा संभाल चुके हैं। प्रभारी सनी आहलूवालिया भी लगातार निगरानी कर रहे हैं। आप अध्यक्ष पार्षदों को एकजुट करने में जुटे हैं।

कांग्रेस डिप्टी मेयर पदों पर लड़ेगी आप मेयर पद पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस अपना प्रत्याशी न उतारकर आप के प्रत्याशी को वोट करेगी। वहीं सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर पद पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। पिछले वर्ष आप मेयर प्रत्याशी हार गई थी लेकिन कांग्रेस डिप्टी मेयर के दोनों पद जीत गई थी। इस बार भी समीकरण वैसे ही हैं।