चंडीगढ़ में आढ़ती की चाकू से गोदकर हत्या, मंडी में पार्किंग से गाड़ी हटाने को हुआ था विवाद

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सेक्टर-26 स्थित सब्जी मंडी में शुक्रवार रात सब्जी से भरी गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो आढ़तियों के बीच हुए विवाद ने खूनी रूप ले लिया। आरोप है कि एक आढ़ती ने अपने बेटों के साथ मिलकर दूसरे आढ़ती पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में ऊना निवासी 43 वर्षीय देशराज गंभीर रूप से घायल हो गया। आसपास के लोगों के पहुंचने तक हमलावर मौके से फरार हो गए। पुलिस देशराज को जीएमसीएच-32 लेकर पहुंची, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना उस समय हुई जब इंडस्ट्रियल एरिया थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सतनाम सिंह और उनकी टीम सेक्टर-28 स्थित पूर्व पार्षद के घर हुई लूट की घटना की जांच में जुटी थी। इसी दौरान सेक्टर-26 मंडी में हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची।

गाड़ी हटाने को कहा, विवाद बढ़ा तो हाथापाई पुलिस के अनुसार, देशराज और आरोपी विनोद दोनों छोटी पिकअप गाड़ियों में अपने-अपने क्षेत्र से सब्जियां लाकर सेक्टर-26 मंडी में बेचते थे। शुक्रवार रात करीब 10 बजे देशराज अपनी गाड़ी लेकर मंडी में सब्जी बेच रहा था। इसी दौरान उत्तर प्रदेश निवासी विनोद अपने बेटों के साथ वहां पहुंचा और देशराज से गाड़ी हटाने को कहा।

इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों में हाथापाई होने लगी। आरोप है कि इसी दौरान विनोद और उसके बेटों ने चाकू निकालकर देशराज पर हमला कर दिया। हमले में वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा।

लोगों के पहुंचने से पहले फरार हुए हमलावर मंडी में मौजूद लोगों ने जब विवाद देखा तो मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव का प्रयास किया। लोगों के जुटने तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। सूचना मिलने पर पुलिस ने घायल देशराज को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी।

मृतक के स्वजन को दी सूचना पुलिस ने मृतक की पहचान देशराज, उम्र 43 वर्ष, निवासी ऊना के रूप में की है। उसके स्वजन को घटना की सूचना दे दी गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

मोबाइल फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे। मोबाइल फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से खून के धब्बे और अन्य साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है।