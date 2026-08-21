चंडीगढ़ के मरीन इंजीनियर से ठगी, वियतनाम में फंसाया; मुंबई की कंपनी को चुकानी पड़ेगी कीमत
चंडीगढ़ के एक मरीन इंजीनियर को समुद्री जहाज पर नौकरी का झांसा देकर लाखों ठगी की गई और छह महीने तक वियतनाम में फंसाकर रखा गया। अब मुंबई की कंपनी को कीमत चुकानी पड़ेगी।
HighLights
चंडीगढ़ के मरीन इंजीनियर से 3.70 लाख रुपये की ठगी।
नौकरी के बहाने छह महीने वियतनाम में फंसाया गया।
उपभोक्ता आयोग ने दो कंपनियों पर तीन लाख हर्जाना लगाया।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। समुद्री जहाज पर नौकरी दिलाने के नाम पर मरीन इंजीनियर से 3.70 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। मरीन इंजीनियर से सिर्फ रुपये ही नहीं वसूले गए, बल्कि उन्हें छह महीने तक वियतनाम में फंसाकर भी रखा गया। उन्हें एक भी दिन समुद्री जहाज पर नहीं भेजा गया।
उनके परिवार को सिर्फ झूठे वायदे किए गए कि उनके बेटे को कुछ दिनों बाद नौकरी मिल जाएगी। इस चक्कर में उन्हें छह महीने वियतनाम में बड़ी मुश्किल से बिताने पड़े।
उपभोक्ता आयोग ने मुंबई की गुड रिजल्ट मरीन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और अल्माइटी मैरिटाइम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में लापरवाही का दोषी माना और उन पर तीन लाख रुपये हर्जाना लगाया है।
शिकायतकर्ता ने बताया कि सितंबर 2019 में उन्होंने एक विज्ञापन देखकर कंपनी से संपर्क किया। गुड रिजल्ट मरीन सर्विसेज कंपनी ने उन्हें नौकरी दिलाने के नाम का आश्वसान दिया। इसके लिए उनसे 3.70 लाख रुपये भी ले लिए गए।
उन्हें चेन्नई से वियतनाम भेजा जाना था। जब वह वियतनाम पहुंचे तो पूरा मामला ही बदल गया। वियतनाम एयरपोर्ट पर कंपनी से जुड़े कृष्णा माधव झा ने उन्हें रिसीव किया और होटल पहुंचाया।
वहां उनका पासपोर्ट और अन्य कागजात ले लिए गए। उनसे तीन हजार अमेरिकी डालर भी ले लिए गए। अगले दिन उसे जहाज पर ले जाने के बजाय एक घर जैसे दिखने वाले हास्टल में पहुंचा दिया गया।
शिकायतकर्ता के मुताबिक वहां जाकर उन्हें पता चला कि वह अकेले नहीं है। वहां करीब 30 से 40 नाविक और मौजूद थे और उन्हें भी इसी तरह नौकरी का भरोसा देकर लाया गया था।
इन सभी को तीन-चार कमरों में रखा गया था। कुछ लोग एक दिन तो कुछ 16 महीने तक वहां फंसे हुए थे। ठाकुर ने बताया कि वहां रहना बेहद मुश्किल था। कई बार तो खाना भी नहीं मिलता था तो भूखे रहना पड़ता था।
परिवार से झूठ बोला गया
शिकायतकर्ता ने पिता को फोन कर पूरी जानकारी दी। पिता ने एजेंसी से संपर्क किया तो हर बार कहा गया कि जहाज एक सप्ताह में आएगा। जब जहाज पोर्ट से चला गया तो 10 दिन में लौटने और दस्तावेज तैयार होने का बहाना बनाया गया।
इस तरह करीब दो महीने निकल गए। दिसंबर 2019 में पिता ने मुंबई में कंपनी के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करवाने की धमकी दी। इसके बाद कंपनी ने भी फिर उन्हें झूठे आश्वासन दे दिए।
कुछ दिनों बाद कोरोना वायरस आ गया। ऐसे में शुभम भारत लौट आए। यहां आकर उन्होंने कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता आयोग को शिकायत दी।