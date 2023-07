चंडीगढ़ में पत्नी की बुआ को वीडियो कॉल कर लाइव फंदे पर लटका व्यक्ति, पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट

चंडीगढ़ में एक शख्स ने अपने पत्नी से कलह होने के बाद फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले मृतक ने पत्नी की बुआ को वीडियो कॉल भी किया था। लाइव वीडियो कॉल पर उसने फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

चंडीगढ़ में पत्नी की बुआ को वीडियो कॉल कर लाइव फंदे पर लटका व्यक्ति

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। सेक्टर-44 में पत्नी से घरेलू कलह के बाद अपनी बुआ सास को वीडियो कॉल कर एक व्यक्ति ने फंदा लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान अमित के तौर पर हुई है। सुसाइड का लाइव वीडियो देखकर ससुराल पक्ष के लोग भी घबरा गए हैं। वहीं, सूचना पाकर पहुंची सेक्टर-34 थाना पुलिस ने उसे फंदे से उतारकर जीएमसीएच-32 में पहुंचाया। जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक अमित के घर वालों ने उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया है। सेक्टर-34 थाना पुलिस मामले में जल्द कार्रवाई करेगी। क्या है पूरा मामला जानकारी के अनुसार, अमित सेक्टर-44 स्थित मकान में पत्नी के साथ रहता था। पुलिस के अनुसार उसका पत्नी के साथ घरेलू बात को लेकर विवाद हुआ था। इसके बाद अमित ने पत्नी की बुआ को वीडियो कॉल कर झगड़े की जानकारी दी। इसी दौरान लाइव वीडियो कॉल पर उसने कमरे में रस्सी के सहारे फंदा लगा लिया। इस दौरान उसकी पत्नी घर के दूसरे कमरे में मौजूद थी। उसे सामने से वीडियो कॉल पर लोग रोकने की कोशिश करते रहे। लेकिन आखिरकार अमित की फंदा लगाने से मौत हो गई। पत्नी सहित ससुराल वालों की भूमिका पर जांच मृतक के घर वालों ने उसकी पत्नी और ससुराल वालों को बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि, सेक्टर-34 थाना पुलिस की जांच में मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपों की जांच की जा रही है। आरोप सही मिलने पर पत्नी और ससुराल पक्ष के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

