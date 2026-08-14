चंडीगढ़ में व्हील क्लैंप की चोरी पड़ी भारी, 7 साल केस चला; महीना जेल काटी, 4 हजार जुर्माना लगा
चंडीगढ़ में गलत पार्किंग पर लगे व्हील क्लैंप को चुराना एक युवक को भारी पड़ा। सात साल तक केस चला, उसे एक महीना जेल काटनी पड़ी और 4000 रुपये का जुर्माना ...और पढ़ें
HighLights
गलत पार्किंग पर लगा व्हील क्लैंप चुराया।
जिला अदालत ने युवक को दोषी ठहराया।
50 हजार जमानती बांड पर मिली जमानत।
रवि अटवाल, चंडीगढ़। कार के टायर पर लगे व्हील क्लैंप की चोरी एक युवक को इतनी महंगी साबित होगी, शायद उसने सोचा भी नहीं होगा। जीरकपुर के दशमेश नगर में रहने वाले विशाल कुमार को इस जुर्म में सात साल तक चंडीगढ जिला अदालत में केस भुगतना पड़ा।
अब अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए चार हजार रुपये जुर्माना भरने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, विशाल इस केस में एक बार भगोड़ा घोषित भी हुआ था। उसे एक महीने तक जेल भी काटनी पड़ी थी। उसे 50 हजार रुपये के जमानती बांड पर जमानत भी करवानी पड़ी थी। यानी, अगर वह उसी वक्त 500 रुपये का चालान भर भर देता तो उसे इतना सब भुगतना न पड़ता।
22 फरवरी 2019 को सेक्टर-3 थाना पुलिस ने विशाल के खिलाफ आइपीसी की धारा 379 व 411 के तहत केस दर्ज किया था। आरोपित ने सेक्टर-8 में सिंधी स्वीट्स के सामने अपनी कार गलत जगह खड़ी कर दी।
ट्रैफिक पुलिस ने उसकी कार के एक टायर पर व्हील क्लैंप लगा दिया। पुलिस ने उसका गलत पार्किंग का चालान भी किया था। व्हील क्लैंप लगाने के बाद पुलिसकर्मी जैसे ही मौके से निकले, आरोपित ने गाड़ी से स्टेपनी निकाली और टायर बदलकर मौके से फरार हो गया।
पुलिस को जब पता चला तो उसके खिलाफ चोरी का केस दर्ज कर लिया गया। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने उसके खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इस दौरान आरोपित ने खुद ही अपना जुर्म कबूल कर लिया। हालांकि अदालत ने उसे सजा नहीं दी, लेकिन उसे चार हजार रुपये जुर्माना भरने के निर्देश दिए।
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एक महीना जेल भी काटी
दोषी के खिलाफ जब केस शुरू हुआ तो वह शुरुआत में कोर्ट आता रहा। फिर कोरोना वायरस की वजह से लाकडाउन हो गया। लाकडाउन हटने के बाद भी वह कोर्ट नहीं पहुंचा। ऐसे में अदालत ने उसकी जमानत रद करते हुए उसे भगोड़ा घोषित कर दिया। तीन साल पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी किया था और करीब एक महीने तक वह जेल में रहा था। फिर उसे जमानत करवानी पड़ी थी।
केस के घटनाक्रम
- 22 फरवरी 2019 को पुलिस ने केस दर्ज किया
- 3 अप्रैल 2019 को पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया
- 3 फरवरी 2020 के बाद से कोर्ट में पेश नहीं हुआ
- 22 जुलाई 2021 को गैर जमानती वारंट जारी हुए
- 5 नवंबर 2022 को भगोड़ा घोषित किया गया
- 1 मई 2023 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया
- 2 जून 2023 को 50 हजार की श्योरिटी पर जमानत मिली
- 6 अगस्त 2026 को अदालत ने सजा सुनाई