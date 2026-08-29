पुलिस शिकायत और कोर्ट में दिए बयानों में अंतर, दुष्कर्म केस में चंडीगढ़ निवासी युवक सभी आरोपों से बरी

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। जिला अदालत ने दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार 22 वर्षीय बिपनप्रीत को सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपित के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर सका।

युवती की ओर से पुलिस को दी शिकायत और कोर्ट में दिए बयानों में अंतर मिला। सेक्टर-49 थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 64 और 123 के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता की आरोपित से स्नैपचैट के जरिए जान-पहचान हुई थी।

एक अगस्त 2024 को दोनों सेक्टर-32 स्थित एसडी काॅलेज के सामने मिले और लाॅन्ग ड्राइव पर गए। वहां बीयर का सेवन करने के बाद आरोपित के फ्लैट पर पहुंचे, जहां आरोपित ने दुष्कर्म किया। युवती ने अपनी सह को फोन किया, जो कपड़े लेकर आई। उसने अपनी मां को घटना की जानकारी दी और अगले दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार किया। आरोपित की ओर से अधिवक्ता मनदीप कुमार और कशिश जैन ने शिकायत और अदालत में दिए बयान में अंतर को महत्वपूर्ण बताया। बचाव पक्ष ने कहा कि शिकायत में नशा देने का आरोप था, जबकि अदालत में शिकायतकर्ता ने कहा कि वह होश में थी और उसने विरोध किया।