गाड़ी के दस्तावेज पूरे, फिर भी धड़ाधड़ चालान? चंडीगढ़ के वकील ने हिमाचल पुलिस के सिस्टम पर उठाए सवाल

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों के पालन को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ई-चालान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चंडीगढ़ के वकील एवं वाहन मालिक रणजीत सिंह धीमान ने आरोप लगाया है कि उनकी कार सीएचआई 0948 के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में महज कुछ महीनों के भीतर सात चालान काट दिए गए, जबकि वाहन का बीमा संबंधित तारीखों में पूरी तरह वैध था और चालक के पास भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक सातों चालानों में 26 हजार रुपये की राशि लंबित दिखाई जा रही है। इनमें छह चालान बिना बीमा के आरोप में और एक चालान बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आरोप में है। धीमान का कहना है कि उनकी मारुति सुजुकी ऑल्टो के-10 का बीमा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से कराया गया है। शिकायत में दी गई जानकारी के अनुसार पाॅलिसी 8 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वैध है। इसके बावजूद वाहन के खिलाफ 20 जून, 23 जून, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त 2026 को अलग-अलग बिना बीमा के चालान दर्ज किए गए। छह मिनट के अंतर में दो चालान शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि 18 जुलाई 2026 को सुबह 10:26:50 बजे बिना बीमा का चालान दर्ज हुआ, जबकि इसके महज छह मिनट बाद सुबह 10:32:20 बजे बिना ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरा चालान काटा गया।