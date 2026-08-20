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गाड़ी के दस्तावेज पूरे, फिर भी धड़ाधड़ चालान? चंडीगढ़ के वकील ने हिमाचल पुलिस के सिस्टम पर उठाए सवाल

By Manoj Singh Bisht Edited By: Sohan Lal
Updated: Thu, 20 Aug 2026 07:07 PM (IST)

चंडीगढ़ के वकील रणजीत सिंह धीमान की गाड़ी के हिमाचल प्रदेश में कई चालान कटे। उनका कहना है कि दस्तावेज पूरे होने के बावजूद चालान काटे गए, जोकि ई-चालान व्यवस्था पर सवाल है।

ई-चालान के नाम पर 26 हजार रुपये की राशि लंबित दिखाई जा रही। (एआई जनरेटेड फोटो)

ई-चालान के नाम पर 26 हजार रुपये की राशि लंबित दिखाई जा रही। (एआई जनरेटेड फोटो)

HighLights

  1. चंडीगढ़ के वकील की कार पर हिमाचल में 7 चालान।

  2. वैध बीमा और लाइसेंस के बावजूद काटे गए चालान।

  3. परिवहन प्राधिकरण से जांच और चालान रद्द करने की मांग।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। हिमाचल प्रदेश में यातायात नियमों के पालन को लेकर एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने ई-चालान व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

चंडीगढ़ के वकील एवं वाहन मालिक रणजीत सिंह धीमान ने आरोप लगाया है कि उनकी कार सीएचआई 0948 के खिलाफ हिमाचल प्रदेश में महज कुछ महीनों के भीतर सात चालान काट दिए गए, जबकि वाहन का बीमा संबंधित तारीखों में पूरी तरह वैध था और चालक के पास भी वैध ड्राइविंग लाइसेंस था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक सातों चालानों में 26 हजार रुपये की राशि लंबित दिखाई जा रही है। इनमें छह चालान बिना बीमा के आरोप में और एक चालान बिना ड्राइविंग लाइसेंस के आरोप में है।

धीमान का कहना है कि उनकी मारुति सुजुकी ऑल्टो के-10 का बीमा गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस से कराया गया है। शिकायत में दी गई जानकारी के अनुसार पाॅलिसी 8 नवंबर 2025 से 7 नवंबर 2026 तक वैध है।

इसके बावजूद वाहन के खिलाफ 20 जून, 23 जून, 18 जुलाई, 19 जुलाई, 14 अगस्त और 15 अगस्त 2026 को अलग-अलग बिना बीमा के चालान दर्ज किए गए।

छह मिनट के अंतर में दो चालान

शिकायतकर्ता ने शिकायत में बताया कि 18 जुलाई 2026 को सुबह 10:26:50 बजे बिना बीमा का चालान दर्ज हुआ, जबकि इसके महज छह मिनट बाद सुबह 10:32:20 बजे बिना ड्राइविंग लाइसेंस का दूसरा चालान काटा गया।

शिकायतकर्ता का कहना है कि वाहन को मौके पर रोककर दस्तावेजों की जांच नहीं की गई थी। ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया है कि चालक के पास लाइसेंस नहीं होने का निष्कर्ष किस आधार पर निकाला गया।