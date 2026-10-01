चंडीगढ़ वासियों को बड़ी राहत, मोबाइल फोन से होंगे एस्टेट ऑफिस के काम; 'ई-संपदा सीएचडी' एप लॉन्च

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। अब एस्टेट ऑफिस के सारे काम घर बैठे मोबाइल से होंगे। इसके लिए 'ई-संपदा सीएचडी' मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। पंजाब के राज्यपाल और यूटी प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने बुधवार को रामदरबार के कम्युनिटी सेंटर में आयोजित समाधान शिविर से पहले एप लाॅन्च किया।

यह एप फिलहाल गूगल प्ले स्टोर पर एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध है। जल्द ही इसका आईओएस वर्जन भी लॉन्च किया जाएगा। इस एप का मुख्य उद्देश्य फेसलेस सर्विस डिलीवरी यानी बिना ऑफिस जाए लोगों को घर बैठे सेवा देना है। अब दस्तावेज जमा करने से लेकर अंतिम मंजूरी तक का पूरा काम ऑनलाइन होगा।

आम लोगों को क्या फायदा होगा? इस एप से चंडीगढ़ के लोगों का समय और पैसा दोनों बचेगा। उन्हें बार-बार एस्टेट ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा। लाइनों में लगने वाले झंझट से भी मुक्ति मिलेगी। घर बैठे ही अपॉइंटमेंट मिलेगीग। प्रॉपर्टी खरीदने वाले लोग एप पर ही पूरी जानकारी हासिल कर धोखाधड़ी से बच सकेंगे।