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चंडीगढ़ में 18 से 25 अगस्त तक कैम्बवाला रोड रहेगी बंद, वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की अपील

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Mon, 17 Aug 2026 06:00 PM (IST)

चंडीगढ़ में कैम्बवाला रोड पर सीवरेज मैनहोल की मरम्मत के कारण 18 से 25 अगस्त तक यातायात बंद रहेगा। लोगों से वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की अपील है।

कैम्बवाला रोड एक हफ्ते के लिए रहेगी बंद। (सांकेतिक फोटो)

कैम्बवाला रोड एक हफ्ते के लिए रहेगी बंद। (सांकेतिक फोटो)

HighLights

  1. कैम्बवाला रोड पर सीवरेज मैनहोल की मरम्मत होगी।

  2. सड़क 18 अगस्त सुबह 10 बजे बंद कर दी जाएगी रोड।

  3. 25 अगस्त रात 10 बजे तक यहां से ट्रैफिक रहेगा बंद।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कैम्बवाला रोड से गुजरने वाले लोगों को एक हफ्ते के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सामने सीवरेज मैनहोल की तत्काल मरम्मत का कार्य किया जाना है।

इसके चलते गांव कैम्बवाला रोड पर संपर्क केंद्र के प्रवेश मार्ग से लेकर अमृत सरोवर के पास निकास तक का मार्ग 18 अगस्त सुबह 10 बजे से 25 अगस्त रात 10 बजे तक बंद रहेगा।

इस दौरान यहां से ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह बंद रखी जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि इस अवधि में असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।