चंडीगढ़ में 18 से 25 अगस्त तक कैम्बवाला रोड रहेगी बंद, वैकल्पिक मार्गों से गुजरने की अपील

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। कैम्बवाला रोड से गुजरने वाले लोगों को एक हफ्ते के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के सामने सीवरेज मैनहोल की तत्काल मरम्मत का कार्य किया जाना है।

इसके चलते गांव कैम्बवाला रोड पर संपर्क केंद्र के प्रवेश मार्ग से लेकर अमृत सरोवर के पास निकास तक का मार्ग 18 अगस्त सुबह 10 बजे से 25 अगस्त रात 10 बजे तक बंद रहेगा।

इस दौरान यहां से ट्रैफिक की आवाजाही पूरी तरह बंद रखी जाएगी। आम जनता से अपील की गई है कि इस अवधि में असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करें।