चंडीगढ़ में दोषी के अच्छे आचरण पर रहम, 6 साल कोर्ट आया, अपराध नहीं दोहराया; जज बोले- सुधरने का मौका मिले

रवि अटवाल, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में नशे के मामले में एक दोषी को अच्छे आचरण की वजह से बड़ी राहत मिली है। जज ने रहम दिखाते हुए दोषी को दोबारा जेल भेजने के बजाय जमानत से पहले जेल में बिताई गई अवधि को ही उसकी पूरी सजा मानकर छोड़ दिया।

स्पेशल कोर्ट के जज रमन गोखलेनी ने दोषी के पिछले छह साल के आचरण और समाज की मुख्यधारा में लौटने के प्रयासों को राहत का आधार बनाया। साथ ही कहा कि एक गलती के बाद कोई व्यक्ति खुद को सुधार ले और छह साल तक अपराध से दूर रहे तो उसे जिंदगी भर उस गलती का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए।

मामला वर्ष 2020 का है, जब सेक्टर-17 थाना पुलिस ने सेक्टर-23 निवासी अबिनाश को 54 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में अदालत ने उसे दोषी करार दिया। सजा के समय दोषी ने अदालत को बताया कि वह अविवाहित है और सरकारी नौकरी हासिल करना चाहता है। उसका कहना था कि अगर उसे सजा हुई तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। छह से रेगुलर कोर्ट आया अदालत ने कहा कि केस दर्ज होने के बाद से अबिनाश किसी अन्य आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं हुआ। वह लगातार अदालत में पेश होता रहा और वह कभी पेशी से गैरहाजिर नहीं हुआ। इस दौरान उसने ईमानदारी से काम किया और खुद को सुधारने के प्रयास किए। ऐसा कोई साक्ष्य भी नहीं है, जिससे उसके नशीले पदार्थों की बिक्री, सप्लाई या तस्करी में शामिल होने का पता चले।