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चंडीगढ़ के पत्रकारों ने ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा, ओडिशा की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत का किया अनुभव

By Digital Desk Edited By: Prince Sharma
Published: Tue, 15 Sep 2026 12:16 PM (IST)

पीआईबी चंडीगढ़ द्वारा आयोजित एक अंतरराज्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने ओडिशा के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया।

चंडीगढ़ के पत्रकारों ने ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा (जागरण फोटो)

चंडीगढ़ के पत्रकारों ने ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा (जागरण फोटो)

HighLights

  1. पीआईबी चंडीगढ़ ने अंतरराज्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल का आयोजन किया।

  2. पत्रकारों ने कोणार्क सूर्य मंदिर और श्रीजगन्नाथ मंदिर का दौरा किया।

  3. रघुराजपुर में स्थानीय कला और शिल्प को करीब से देखा।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राष्ट्रीय एकता और अंतरराज्यीय पत्रकारिता संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीआईबी चंडीगढ़ की ओर से आयोजित अंतरराज्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ओडिशा के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया।

चंडीगढ़ से पहुंचे पत्रकारों सहित केरल, राजस्थान और पंजाब के पत्रकारों ने कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर और रघुराजपुर हेरिटेज विलेज का भ्रमण किया।

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पत्रकारों ने 13वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला और संरक्षण कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को समझा।

रघुराजपुर में कलाकारों ने पत्तचित्र, ताड़पत्र चित्रकला और लकड़ी की नक्काशी का प्रत्यक्ष प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने ग्रामीण शिल्पकारों की आजीविका, जीआइ टैग और डिजिटल बाजार से जुड़ाव पर भी जानकारी हासिल की।

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इससे पहले मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल ने नाल्को का दौरा कर कंपनी की कार्यप्रणाली, औद्योगिक गतिविधियों और विकास में योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त की। चंडीगढ़ से गए पत्रकारों ने कहा कि ऐसे दौरे देश के विभिन्न क्षेत्रों की संस्कृति, उद्योग और विकास की वास्तविक तस्वीर समझने तथा राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर रिपोर्टिंग में सहायक हैं।