चंडीगढ़ के पत्रकारों ने ऐतिहासिक स्थलों का किया दौरा, ओडिशा की समृद्ध कला और सांस्कृतिक विरासत का किया अनुभव

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। राष्ट्रीय एकता और अंतरराज्यीय पत्रकारिता संवाद को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पीआईबी चंडीगढ़ की ओर से आयोजित अंतरराज्यीय मीडिया प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को ओडिशा के प्रमुख ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौरा किया।

चंडीगढ़ से पहुंचे पत्रकारों सहित केरल, राजस्थान और पंजाब के पत्रकारों ने कोणार्क सूर्य मंदिर, पुरी स्थित श्रीजगन्नाथ मंदिर और रघुराजपुर हेरिटेज विलेज का भ्रमण किया।

पत्रकारों ने 13वीं शताब्दी के विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर की स्थापत्य कला और संरक्षण कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद पुरी में श्रीजगन्नाथ मंदिर की धार्मिक परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों को समझा।