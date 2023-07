गैंगस्टरों के वकीलों के घर एनआईए की छापामारी के बाद बठिंडा बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब चंडीगढ़ व एनआईए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वकीलों का उनके गैंगस्टर या विवादित व्यक्तियों के बीच संवाद व इसके बीच में जांच एजेंसियों के दखल के मामले में अब हाईकोर्ट ने सुनवाई आरंभ की है।

Chandigarh: वकील व उनके गैंगस्टर क्लाइंट के बीच संवाद में जांच एजेंसियों का दखल, हाई कोर्ट करेगा सुनवाई

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। गैंगस्टरों के वकीलों के घर एनआईए की छापामारी के बाद बठिंडा बार एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ व एनआईए को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। वकीलों का उनके गैंगस्टर या विवादित व्यक्तियों के बीच संवाद व इसके बीच में जांच एजेंसियों के दखल के मामले में अब हाईकोर्ट ने सुनवाई आरंभ की है। 28 अगस्त 2022 को मारा था छापा बठिंडा बार एसोसिएशन ने सीनियर एडवोकेट बलतेज सिद्धू के माध्यम से याचिका दाखिल करते हुए हाईकोर्ट को बताया था कि बार के सदस्य गुरप्रीत सिंह के घर एनआईए ने 28 अगस्त 2022 को छापा मारा था। वकीलों ने इसके खिलाफ रोष प्रकट करते हुए हड़ताल भी की थी। बार एसोसिएशन ने कहा कि बार काउंसिल की तरफ जो नियम बनाए गए हैं जब तक उन्हें संसद द्वारा पास नहीं किया जाता तब तक वकीलों के हितों की रक्षा की जाए। ये है प्रावधान याची ने दलील दी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 126 में प्रावधान है कि किसी भी बैरिस्टर, वकील, वकील या वकील को अपने मुवक्किल के साथ किए गए संचार या उसको दी गई कानूनी सलाह का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा केवल तभी किया जा सकता है जब इसे गैरकानूनी उद्देश्य से किया गया हो या यह अपराध की श्रेणी में आता हो। ऐसे में इस संवाद को संरक्षित किया जाना चाहिए और वकीलों के खिलाफ उनके कथित गैंगस्टर मुवक्किलों को लेकर जांच एजेंसियों की किसी भी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगाई जानी चाहिए।

Edited By: Nidhi Vinodiya