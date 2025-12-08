चंडीगढ़ में बेटियां असुरक्षित! वजात लड़कियों की मौत लड़कों से 3 गुना ज्यादा; पड़ोसी राज्यों से भी बुरा हाल

मोहित पांडेय, चंडीदगढ़। केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक रिपोर्ट ने शहर की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चंडीगढ़ का कुल शिशु मृत्यु दर 7 है, मगर इसमें बेटियों की स्थिति बेहद गंभीर है। शहर में लड़कियों की शिशु मृत्यु दर 10 दर्ज की गई है, जबकि लड़कों का सिर्फ चार है, जिसका अर्थ है कि बेटियों की मृत्यु दर बेटों से तीन गुना अधिक है।

चिंता का विषय यह है कि स्वास्थ्य सुविधाओं के मामले में अग्रणी माने जाने के बावजूद चंडीगढ़ लिंग आधारित शिशु मृत्यु दर के मामले में अपने पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से भी पिछड़ गया है। पंजाब में लड़कियों की शिशु मृत्यु दर 17, हरियाणा में 24 और हिमाचल प्रदेश में 13 दर्ज की गई है। यह आंकड़े भले अधिक हों, लेकिन लड़कों और लड़कियों के बीच इतना बड़ा अंतर कहीं नहीं दिखाई देता जितना चंडीगढ़ में देखा जा रहा है। तुलना करने पर साफ जाहिर होता है कि चंडीगढ़ में लिंग आधारित असमानता कहीं अधिक गहरी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञ बताते हैं कि शहर की शहरी बस्तियों व स्लम क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं की समय पर जांच न होना, नवजात बच्चियों को आवश्यक देखभाल न मिल पाना, संक्रमण का जोखिम और कुपोषण इसका बड़ा कारण है। विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि कई परिवारों में बेटी के जन्म के बाद शुरुआती दिनों में विशेष देखभाल की अनदेखी कर दी जाती है, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि जागरूकता, नियमित जांच, मातृ स्वास्थ्य और नवजात देखभाल में सुधार के बिना स्थिति सुधरना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं भले व्यवस्थित हों, लेकिन उन तक समान पहुंच सुनिश्चित करना सबसे बड़ी चुनौती है।