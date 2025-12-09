हम चंडीगढ़ छोड़ने के लिए तैयार, अब नहीं रहे यहां काम करने के हालात, उद्योगपतियों ने MHA की टीम के समक्ष रोया दुखड़ा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से आई अधिकारियों की टीम के समक्ष उद्योगपतियों ने समस्याओं पर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए राहत की मांग की। उद्योगपतियों ने यहां तक भी कहा कि अगर गृह मंत्रालय राहत नहीं दे सकता तो प्रशासन ने जो प्राॅपर्टी के नए कलेक्टर रेट तय किए हैं उसके अनुसार उनके इंडस्ट्री प्लाॅट की चाबियां उनसे वापस ले और उन्हें तय कीमत का भुगतान कर दे, ताकि वह चंडीगढ़ छोड़कर दूसरे राज्यों में काम के लिए चले जाएं क्योंकि वर्तमान समस्याओं के बीच वह शहर में काम नहीं कर सकते।

उद्योगपतियों ने यह भी कहा कि साल 1972 जब से इंडस्ट्री एरिया विकसित हुआ है तब से लेकर आज तक गृह मंत्रालय ने कभी भी उनकी सुध नहीं ली। जो फाइल गृह मंत्रालय में जाती है वह वापस नहीं लौटती है।

उद्योगपतियों ने यह भी कहा कि यूटी प्रशासन के अधिकारी उद्योगपतियों पर मिसयूज और वायलेशन के जुर्मानें का रेट बढ़ा देते हैं जब उन्हें कोर्ट से राहत भी मिल जाती तब भी प्रशासन जुर्माना कम करने के लिए तैयार नहीं है। फिर प्रशासन के अधिकारी कहते हैं कि जुर्माना कम करने का अधिकार उनके पास नहीं है और मामला गृह मंत्रालय को भेज दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रशासन को गलत फैसले लेने का अधिकार है लेकिन उन्हें वापस लेने का अधिकार नहीं है वह हर मामला गृह मंत्रालय के पाले में फेंक देते हैं ।यह बैठक सेक्टर-31 पीएचडी चैंबर में हुई जिसमे उद्योगपतियों के अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया ।उद्योगपतियों ने फलोर एरिया रेशो बढ़ाने का मामला उठाया।

अतिरिक्त मंजूर किया गया 0.25 एरिया बढ़ाने के लिए जो 42 लाख रुपये की फीस ली जाती है उस फीस को सुनकर एमएचए से आई टीम के अधिकारियों ने भी हैरानी जताई। गृह मंत्रालय की एक उच्चस्तरीय टीम मंगलवार को शहर में पहुंच गई थी। अब इस टीम के अधिकारी बुधवार को प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और अपनी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपंगे।

मालूम हो कि शहर में तीन औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमे फेज-1 में 776.14 एकड़, फेज-2 में 486 एकड़ और फेज-3 में 153 एकड़ एरिया जबकि फेज -3 अभी विकसित नहीं है। इस बैठक में उद्योगपतियों ने यह भी कहा कि केंद्र शासित चंडीगढ़ में रहने का उन्हें फायदा तो दूर नुकसान ही हो रहा है।