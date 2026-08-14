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चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए बना ट्रैफिक प्लान; जानें कौनसी सड़कें रहेंगी बंद, कहां रहेगा डायवर्जन

By Digital Desk Edited By: Sohan Lal
Updated: Fri, 14 Aug 2026 07:55 PM (IST)

चंडीगढ़ में स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 15 अगस्त को यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है। परेड ग्राउंड और लोक भवनों के आसपास कई सड़कें बंद रहेंगी।

परेड ग्राउंड के आसपास कई सड़क मार्ग समारोह खत्म होने तक आम वाहनों के लिए बंद या डायवर्ट रहेंगे।

परेड ग्राउंड के आसपास कई सड़क मार्ग समारोह खत्म होने तक आम वाहनों के लिए बंद या डायवर्ट रहेंगे। 

HighLights

  1. परेड ग्राउंड के आसपास सुबह 6:30 बजे से ट्रैफिक में बदलाव।

  2. सेक्टर-22ए मार्केट में पार्किंग बंद, वैकल्पिक स्थल उपलब्ध रहेंगे।

  3. लोक भवनों के पास दोपहर 3 बजे से ट्रैफिक डायवर्जन लागू।

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। स्वतंत्रता दिवस पर सेक्टर-17 स्थित परेड ग्राउंड में होने वाले समारोह को देखते हुए पुलिस ने 15 अगस्त को सुबह 6:30 बजे से यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है।

परेड ग्राउंड के आसपास कई सड़क मार्ग समारोह खत्म होने तक आम वाहनों के लिए बंद या डायवर्ट रहेंगे। केवल आपातकालीन वाहनों को जरूरत के अनुसार आवाजाही की अनुमति होगी।

समारोह के बाद यातायात को नियंत्रित करने के लिए सुबह 10.45 से 11.30 बजे तक आईएसबीटी सेक्टर-17 चौक की तरफ जाने वाले यातायात को डायवर्ट किया जाएगा।

17/18 लाइट प्वाइंट, अरोमा लाइट प्वाइंट, सेक्टर-18/19/20/21 चौक और क्रिकेट स्टेडियम चौक से आने वाले वाहनों को दूसरे मार्गों पर भेजा जाएगा। हालांकि बसों को चलने की अनुमति होगी।

इन रास्तों पर रहेगा प्रतिबंध

  • सेक्टर-16-17-22-23 राउंडअबाउट से उदय पथ पर गुरदियाल सिंह पेट्रोल पंप, सेक्टर-22ए तक का मार्ग बंद या डायवर्ट रहेगा
  • सुबह 6:30 बजे से समारोह खत्म होने तक सेक्टर-22ए मार्केट की दुकानों के सामने वाले पार्किंग क्षेत्र में सामान्य वाहनों की पार्किंग नहीं होगी।

इन पार्किंग स्थलों का करें इस्तेमाल

आम जनता के लिए चार पार्किंग स्थल होंगे। जिसमें सेक्टर-22बी पार्किंग, सेक्टर-17 का सर्कस ग्राउंड, नीलम सिनेमा के साथ वाली पार्किंग, सेक्टर-17, सेक्टर-17 की मल्टी-स्टोरी पार्किंग शामिल है।

बसों का भी बदलेगा रूट

  • आईएसबीटी सेक्टर-17 की तरफ आने वाली बसों को किसान भवन चौक और पिकाडिली चौक से हिमालय मार्ग होते हुए आइएसबीटी चौक की तरफ डायवर्ट किया जाएगा।
  • पंजाब और हरियाणा लोक भवन में होने वाले एट होम समारोह को देखते हुए पुलिस ने 15 अगस्त को दोपहर तीन बजे से ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव किया है। लोक भवनों के आसपास के मार्गों पर केवल आपातकालीन वाहनों को आवश्यकतानुसार आवाजाही की अनुमति होगी। 
  • पुलिस के अनुसार सेक्टर-5/6/7/8 राउंडअबाउट से विज्ञान पथ और सुखना पथ के टी-प्वाॅइंट तक, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब के पास वाले मार्ग पर दोपहर तीन बजे से समारोह खत्म होने तक आम यातायात प्रतिबंधित या डायवर्ट रहेगा।

 