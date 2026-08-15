आजादी के दिन चंडीगढ़ में तनाव, पुलिस और प्रदर्शनकारियों में टकराव का माहौल; तस्वीरों में समझें स्थिति

जागरण टीम, मोहाली/चंडीगढ़। पूरा देश 80वें आजादी दिवस का जश्न मना रहा है, लेकिन केंद्रीय शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तनाव की स्थिति है। बवाल के डर से लोग घरों में कैद हैं और सड़कों पर आजादी से घूमने से भी डर रहे हैं।

इसकी वजह है कि बंदी सिखों की रिहाई और जगतार सिंह हवारा की पैरोल की मांग को लेकर वजह कौमी इंसाफ मोर्चा ने गवर्नर हाउस के घेराव का एलान किया है। मोर्चा के समर्थकों को पुलिस ने चंडीगढ़ बॉर्डर पर रोका हुआ है। अब तस्वीरों में समझें चंडीगढ़ के हालात...

कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक मोहाली में घूस चुके हैं और चंडीगढ़ कूच की तैयारी में हैं। प्रदर्शनकारी पूरी तैयारी के साथ आए हैं। इनमें निहंग भी शामिल हैं, जोकि घोड़ों पर सवार होकर आए हैं। कौमी इंसाफ मोर्चा के समर्थक बाज को भी साथ लाए हैं। प्रदर्शकारियों और बॉर्डर सील होने की वजह से पंजाब-हिमाचल प्रदेश की तरफ से आने वाली बसें चंडीगढ़ में प्रवेश नहीं कर पा रही हैं। यात्रियों को बॉर्डर पर ही उतारा जा रहा है, जिससे उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है।