सुखना लेक पानी से भरी, रॉक गार्डन में झरने पूरे वेग से बह रहे; चंडीगढ़ में इस समय घूमने का मजा दोगुना
सितंबर में मानसून की विदाई के बाद चंडीगढ़ बेहद खूबसूरत नजर आता है, जहां सुहावने मौसम में आउटडोर एक्टिविटीज और पर्यटन स्थलों का आनंद दोगुना हो जाता है।
HighLights
सितंबर में चंडीगढ़ के पर्यटन स्थल सबसे खूबसूरत रूप में होते हैं।
सुखना लेक में बोटिंग और शिवालिक के नज़ारे खास अनुभव।
रॉक गार्डन, रोज़ गार्डन, लेजर वैली हरे-भरे और शांत।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। सड़कों के किनारे पेड़ों की वजह से हरियाली, चौक-चौराहे एक जैसे और स्मूथली ट्रैफिक मैनेजमेंट। चंडीगढ़ यानी स्मार्टसिटी में प्रवेश करते ही एक अलग तरह का अहसास होता है। सितंबर महीने में इस शहर में काफी कुछ बदला-बदला सा नजर आता है। शहर के मुख्य पर्यटन स्थल अपने सबसे खूबसूरत रूप में होते हैं।
यह महीना मानसून की विदाई का होता है। वर्षा की वजह से इस समय पूरा शहर बारिश के बाद हरी-भरी चादर ओढ़ लेता है, जिससे आउटडोर एक्टिविटीज और घूमने का मजा दोगुना हो जाता है। टेम्प्रेचर 23 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की वजह से मौसम सुहावना होता है।
मौसम अच्छा होने के कारण सेक्टर 17 की ओपन-एयर मार्केट में शाम बिताना, स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाना और लाइव म्यूजिकल फाउंटेन देखना बेहद सुखद होता है। इनडोर शॉपिंग के लिए आप एलांते मॉल भी जा सकते हैं। इस महीने ट्राईसिटी का एंटरटेनमेंट कैलेंडर भी लाइव म्यूजिक, कॉमेडी और लाइफस्टाइल प्रदर्शनियों से भरा हुआ है।
यदि आपको होम डेकोर और आर्किटेक्चर में रुचि है, तो 25 सितंबर से सेक्टर-15 के परेड ग्राउंड में सबसे बड़ा इंटीरियर शो शुरू हो रहा है। त्योहारों और शादियों के सीजन की खरीदारी के लिए 12 से 14 सितंबर तक सेक्टर-35 स्थित किसान भवन में वेडिंग लाइफस्टाइल और होम डेकोर एग्जीबिशन का आयोजन किया जा रहा है।
सुखना लेक: मानसून के बाद झील पानी से पूरी तरह भरी होती है। सुबह और शाम के समय सुहावनी हवाओं के बीच बोटिंग (शिकारा राइड) करना और शिवालिक की पहाड़ियों का नजारा देखना इस महीने सबसे खास अनुभव है।
रॉक गार्डन: वेस्ट मैटेरियल से बनी नेकचंद की यह जादुई दुनिया सितंबर की हल्की धूप और खिले हुए मौसम में फोटोग्राफी के लिए बिल्कुल सटीक है। यहां के मानव निर्मित झरने इस समय पूरे वेग से बहते हैं।
रोज गार्डन और लेजर वैली: एशिया का सबसे बड़ा जाकिर हुसैन रोज गार्डन और लेजर वैली बारिश के बाद पूरी तरह हरे-भरे हैं, जो शांतिपूर्ण वॉक और पिकनिक के लिए बेहतरीन हैं।