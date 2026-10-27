फिर विदेश में नीलाम हुआ चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर, फ्रांस में कुर्सी, डेस्क और सोफे की लगी बोली; FIR करने की मांग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की ऐतिहासिक विरासत से जुड़े फर्नीचर की विदेशों में नीलामी का सिलसिला जारी है। फ्रांस के चैंटिली में 25 अक्टूबर को हुई नीलामी में प्रसिद्ध डिजाइनर पियरे जेनरे से जुड़े 9 चिह्नित लाॅट में से सात बिक गए, जबकि दो बिना बिके रहे।

सात लाॅट की कुल हैमर प्राइस करीब 1.58 लाख यूरो यानी लगभग 1.68 करोड़ रुपये बताई गई। नीलामी की जानकारी प्रशासन को पहले से थी, फिर भी वह इसे रोक नहीं पाया। हेरिटेज आइटम्स की सुरक्षा और वापसी के लिए एडवोकेट तथा हेरिटेज प्रोटेक्शन सेल के सदस्य अजय जग्गा ने चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया, मुख्य सचिव, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और प्रशासन के संस्कृति विभाग को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है।

उन्होंने कहा कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो इसे तत्काल दर्ज किया जाए। साथ ही, नीलामी संस्था से संपर्क कर बिके फर्नीचर की डिलीवरी और विदेश भेजने की प्रक्रिया रोकने तथा दो बिना बिके लाॅट को फिर नीलामी में आने से बचाने का प्रयास किया जाए।



नीलामी के परिणामों के अनुसार, पियरे जेनरे के डिजाइन से जुड़ा विशेष प्रशासनिक डेस्क (लाॅट नंबर 283) 40,000 यूरो में बिका। इसकी अनुमानित कीमत 20,000 से 25,000 यूरो थी।