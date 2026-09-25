विदेश में नीलाम होने पहुंचा चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर, पेरिस में 30 सितंबर को लगेगी बोली
चंडीगढ़ का विरासत फर्नीचर एक बार फिर विदेशी नीलामी बाजार में पहुंच गया है, जिसमें पेरिस और नीदरलैंड में पियरे ...और पढ़ें
HighLights
चंडीगढ़ का विरासत फर्नीचर विदेश में नीलामी के लिए तैयार।
पेरिस और नीदरलैंड में पियरे जेनरे की कुर्सियों की बोली लगेगी।
अधिवक्ता अजय जग्गा ने नीलामी रोकने की तत्काल मांग की।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की विरासत एक बार फिर विदेशी नीलामी बाजार में पहुंच गई है। शहर के प्रशासनिक भवनों में इस्तेमाल किए गए पियरे जेनरे के फर्नीचर की पेरिस और नीदरलैंड में नीलामी प्रस्तावित है।
एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग की दो कुर्सियाें की बोली लगेगी। इसे देखते हुए एडवोकेट और यूटी सलाहकार समिति के सदस्य अजय जग्गा ने विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और चंडीगढ़ प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर नीलामी रोकने और फर्नीचर के स्वामित्व व भारत से बाहर जाने की परिस्थितियों की जांच कराने की मांग की है।
आर्टक्यूरियल एक्स रिफ्लेक्शंस’ नीलामी में पियरे जेनरे की वर्ष 1958 की ‘चेयर वी टाइप केन सीट केन बैक’ को लॉट नंबर 73 में रखा गया है। ठोस सागौन और बेंत से बनी इस कुर्सी की अनुमानित कीमत चार से छह हजार यूरो रखी गई है।
जग्गा ने अपने पत्र में नीदरलैंड में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित नीलामी का भी उल्लेख किया है। इसमें पियरे जेनरे की दो X-Leg Armchairs को लॉट नंबर 28 के रूप में पेश किए जाने की जानकारी दी गई है। इनकी अनुमानित कीमत पांच से सात हजार यूरो बताई गई है।