Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर फिर विदेश में होगा नीलाम, शिकागो में लगेगी बोली, 15 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक का फर्नीचर बिक चुका

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 02:29 PM (IST)

    चंडीगढ़ का हेरिटेज फर्नीचर 8 जनवरी को शिकागो में नीलाम होगा, जिसमें ली कार्बूजिए और पियरे जेनरे के डिजाइन शामिल हैं। एडवोकेट अजय जग्गा ने केंद्रीय मंत ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    नीलामी में चंडीगढ़ के विभिन्न् शैक्षणिक संस्थानों,एमएलए हास्टल आदि से जुड़ा फर्नीचर शामिल है।

    जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के हेरिटेज फर्नीचर की विदेश में नीलामी का सिलसिला अभी जारी है। ली कार्बूजिए और पियरे जेनरे के तैयार फर्नीचर की आगामी 8 जनवरी को शिकागो शहर में नीलामी होने जा रही है। इससे पहले भी कई बार सिटी ब्यूटीफुल का हेरिटेज फर्नीचर विदेश में नीलाम हो चुका है।

    चंडीगढ़ हेरिटेज संरक्षण कमेटी के सदस्य एडवोकेट अजय जग्गा ने केंद्रीय विदेश और पर्यटन मंत्री को पत्र लिखकर विदेश में होने जा रही इस हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी रुकवाने की मांग की है। एडवोकेट अजय जग्गा के अनुसार अमेरिका के राइट्स हाउस की ओर से हेरिटेज आर्टिकल की नीलामी यूएसए के शिकागो शहर में होने जा रही है।

    इस नीलामी में चंडीगढ़ के विभइन्न शैक्षणिक संस्थानों,एमएलए हास्टल आदि से जुड़ा फर्नीचर शामिल है। नीलामी के लिए जो फर्नीचर तय किया गया है उसमें पंजाब इंजीनियरिंग कालेज(पेक) से जुड़ी कुर्सी का जोड़ा के अलावा एमएलए फ्लैट से जुड़ा बैंच,पंजाब यूनिवर्सिटी से जुड़े तीन लकड़ी के बैंच और पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रेजिडेंस (हाॅस्टल) से जुड़ा स्टूल फर्नीचर शामिल है।

    यह सभी फर्नीचर हेरिटेज आइटम में शामिल है। अजय जग्गा के अनुसार मिनिस्ट्री आफ होम अफेयर्स की ओर से 22 फरवरी 2011 को हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी को लेकर पूरी तरह से रोक लगाने के आदेश जारी हुए थे, लेकिन अब भी चंडीगढ़ से जुड़ा हेरिटेज फर्नीचर लगातार विदेशों में बिक रहा है।

    नीलामी में 20 लाख से अधिक की बोली लगने की उम्मीद

    अमेरिका के शिकागो में 8 जनवरी को होने वाली हेरिटेज फर्नीचर की नीलामी से मोटी कमाई होने की उम्मीद है।  बोली के लिए रिजर्व प्राइज भारतीय करेंसी अनुसार 13.28 लाख से 19.09 लाख रुपये तक तय की गई है।

    हर बार होने वाली नीलामी में तय रिजर्व प्राइस से अधिक में ही हेरिटेज आइटम बिकते हैं। बीते करीब 15 वर्षों में 200 करोड़ से अधिक का हेरिटेज फर्नीचर विदेशों में नीलाम हो चुका है। यूटी प्रशासन से लेकर केंद्र सरकार इस मामले में अभी तक कोई सख्त कार्रवाई नहींं कर सकी है।