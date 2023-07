Chandigarh School Closed: बारिश के कारण 10 और 11 जुलाई को बंद रहेंगे स्कूल, शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश

चंडीगढ़ में रविवार को जबरदस्त बारिश देखने को मिली। भारी बारिश के चलते कई सेक्टरों में जलभराव भी हुआ। सोमवार को भी बारिश का अलर्ट है। इसी के मद्देनजर यूटी प्रशासन ने सोमवार और मंगलवार को सभी स्कूलों को बंद रखने का आदेश दिया है। इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। 10 और 11 जुलाई को शहर के सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रहेंगे।

चंडीगढ़ में बारिश के चलते कई सेक्टरों में जलभराव, 10 और 11 जुलाई को बंद रहेंगे शहर के स्कूल

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता। शनिवार और रविवार को हुई जबरदस्त बारिश के बाद यूटी स्कूल शिक्षा विभाग ने शहर के स्कूल 10 और 11 जुलाई को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। रविवार देर शाम जारी हुए निर्देश में स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को देखते हुए सोमवार और मंगलवार को स्कूल बंद रखे जाएंगे। स्कूलों को बंद रखने के साथ ही निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देशों में सरकारी स्कूलों को स्पष्ट किया गया है कि बारिश के कारण हो रहे स्कूल के नुकसान को प्रिंसिपल को तुरंत सूचित करना होगा। अगर मौसम साफ रहता है तो स्कूल खुद निर्णय लेकर क्लास लगा सकेंगे बशर्ते स्टूडेंट्स की सुरक्षा सुनिश्ति हो। स्कूल शिक्षा विभाग ने कहा है कि पानी भरने, बिजली खराब होने से लेकर किसी भी प्रकार के आपातकाल में सहायता के लिए प्रशासन को सूचित किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग ने स्कूल बंद करने का निर्णय हिमाचल प्रदेश और पंजाब के विभिन्न जिलों में स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद होने की घोषणा के बाद लिया है। 10 और 11 जुलाई को शहर के 112 सरकारी और 83 प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। वर्ष 2022 में गिर गई थी स्कूल दीवार स्कूल की खस्ता हालत के कारण जुलाई 2022 में सारंगपुर हाई स्कूल और सेक्टर-16 स्थित प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई थी। दीवार शाम के समय गिरी जिसके कारण स्कूल में कोई भी विद्यार्थी मौजूद नहीं था। विद्यार्थियों के नहीं होने के कारण किसी प्रकार के जान-माल को नुकसान नहीं हुआ था।

