चंडीगढ़ के मनीमाजरा में विक्रम ढाबे पर स्वास्थ्य विभाग का छापा, साफ-सफाई न होने पर कटा चालान

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मनीमाजरा के गोबिंदपुरा इलाके में वीरवार को स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी विंग ने विक्रम ढाबे पर छापेमारी की। ढाबे में गंदगी मिलने पर संचालक का चालान काटा गया है। इसके साथ ही ढाबे को सील कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

ढाबे को सील कराने के लिए पुलिस से कार्रवाई करने को कहा है। फूड सेफ्टी विंग की ओर से पुलिस को इस संबंध में पत्र भेजा गया है। ढाबे को सील कराने के लिए मजिस्ट्रेट, स्वास्थ्य सचिव और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को भी पत्र लिखा है।