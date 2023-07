Punjab: चंडीगढ़ पर पंजाब का है हक, हरियाणा विधानसभा के लिए यूटी में जमीन देने पर बोले भाजपा प्रधान सुनील जाखड़

पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए 10 एकड़ जमीन देने की चर्चा पर कहा कि हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। चंडीगढ़ पंजाब का है और इसकी जमीनों पर जो कॉलोनियां बसी हैं उसका पैसा भी पंजाब को ही मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मामले राज्य से संबंधित होते हैं और इस पर केंद्र को परहेज ही करना चाहिए।

जालंधर, जागरण संवाददाता। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए 10 एकड़ जमीन देने की चर्चा पर कहा कि हरियाणा को 1 इंच जमीन नहीं दी जाएगी। चंडीगढ़ पंजाब का है और इसकी जमीनों पर जो कॉलोनियां बसी हैं उसका पैसा भी पंजाब को ही मिलना चाहिए। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में मुख्यमंत्री को चांसलर बनाने के मुद्दे पर कहा कि कुछ मामले राज्य से संबंधित होते हैं और इस पर केंद्र को परहेज ही करना चाहिए।

