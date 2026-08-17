एनडीए, जेइई और नीट में से क्या रहेगा बेहतर? चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की होगी करियर काउंसलिंग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स से करवाई जाएगी। यह निर्देश स्कूल शिक्षा जिला अधिकारी (डीईओ) ने स्कूलों को जारी किए हैं।

निर्देश में स्कूलों को कहा गया है कि कोचिंग सेंटर की तरफ से विद्यार्थियों को एनडीए, सीडीएस, जेइई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की काउंसलिंग कराई जाए।

विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया लगातार शिक्षा विभाग को मोटिवेट कर रहे हैं। प्रशासक विभिन्न स्कूली कार्यक्रम में अपील कर चुके है कि विद्यार्थी की 10वीं और 12वीं कक्षा के दौरान अनिवार्य रूप से काउंसलिंग होनी चाहिए।