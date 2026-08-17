एनडीए, जेइई और नीट में से क्या रहेगा बेहतर? चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों की होगी करियर काउंसलिंग
चंडीगढ़ के सरकारी स्कूलों के छात्रों को अब करियर काउंसलिंग मिलेगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को एनडीए, जेईई और नीट जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए छात्रों को मार्गदर्शन देने का निर्देश दिया है।
HighLights
सरकारी स्कूलों के छात्रों को मिलेगी निजी कोचिंग से करियर काउंसलिंग।
जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूलों को दिए काउंसलिंग के निर्देश।
एनडीए, जेईई, नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद।
जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। शहर के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की करियर काउंसलिंग प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स से करवाई जाएगी। यह निर्देश स्कूल शिक्षा जिला अधिकारी (डीईओ) ने स्कूलों को जारी किए हैं।
निर्देश में स्कूलों को कहा गया है कि कोचिंग सेंटर की तरफ से विद्यार्थियों को एनडीए, सीडीएस, जेइई और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने की काउंसलिंग कराई जाए।
विद्यार्थियों की करियर काउंसलिंग के लिए प्रशासक गुलाब चंद कटारिया लगातार शिक्षा विभाग को मोटिवेट कर रहे हैं। प्रशासक विभिन्न स्कूली कार्यक्रम में अपील कर चुके है कि विद्यार्थी की 10वीं और 12वीं कक्षा के दौरान अनिवार्य रूप से काउंसलिंग होनी चाहिए।
शहर में 42 सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं। इन स्कूलों में साइंस मेडिकल और नाॅन मेडिकल की पढ़ाई करने वाले 90 से 95 प्रतिशत विद्यार्थियों को 12 बजे स्कूल में छुट्टी की जाती है। यह छुट्टी स्कूल मौखिक आदेश के आधार पर करते हैं। इस पर सवाल उठ रहे हैं।