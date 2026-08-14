चंडीगढ़ में सरकारी फ्लैट के लिए फर्जीवाड़ा, दस्तावेजों में भाभी को दिखाया पत्नी; CHB की जांच में खुली पोल

मनोज बिष्ट, चंडीगढ़। चंडीगढ़ में सरकारी फ्लैट के लिए फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। दस्तावेजों में भाभी को पत्नी दिखाया गया, जिसकी पोल चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (सीएचबी) की जांच में खुली। इसके बाद सेक्टर-3 थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मामला धनास के सरकारी फ्लैट से जुड़ा है। ललिता देवी का आरोप है कि वह रामानंद की पत्नी हैं, लेकिन फ्लैट की अलाॅटमेंट के दौरान रामानंद के बड़े भाई देव नारायण की पत्नी रेटा देवी को रामानंद की पत्नी बताया गया। गलत और फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।

ललिता देवी के मुताबिक अलाॅटमेंट की प्रक्रिया के दौरान वह बीमार थीं और पैतृक गांव में थीं। इसी दौरान उनकी जानकारी के बिना रेटा देवी के रिकाॅर्ड को रामानंद के साथ लगाकर उसे पत्नी दर्शाया गया। इसके बाद दोनों के नाम पर सरकारी फ्लैट की अलाॅटमेंट करवा ली गई।

सीएचबी रिकाॅर्ड के अनुसार 5 सितंबर 2014 को फ्लैट रामानंद और रेटा देवी के नाम पर चंडीगढ़ स्माल फ्लैट्स स्कीम-2006 के तहत 20 साल के लाइसेंस पर अलाॅट हुआ था। शिकायत मिलने के बाद सीएचबी की इंफोर्समेंट शाखा ने 1 मई 2025 को फ्लैट का निरीक्षण किया।

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इस दौरान रेटा देवी को परिवार के साथ फ्लैट में रहते हुए पाया गया। इसके बाद बोर्ड ने अलाॅटी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 21 जुलाई 2025 को हुई सुनवाई में रामानंद और ललिता देवी पेश हुए। रामानंद ने बोर्ड को बताया कि आवेदन फाॅर्म में रेटा देवी का नाम था और इसी आधार पर फ्लैट का लाइसेंस बनवाने गया था। उसने रेटा देवी के साथ फोटो भी खिंचवाई थी। सीएचबी की ओर से भेजी शिकायत और रिकाॅर्ड के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया।