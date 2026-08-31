सोने के भाव में लगातार गिरावट, चंडीगढ़ में पांच दिन में 24 कैरेट 7800 रुपये टूटा; चांदी 249 रुपये पर
चंडीगढ़ में सोने की कीमतों में लगातार गिरावट दर्ज की गई है, जहां 24 कैरेट सोना पांच कारोबारी दिनों में ...और पढ़ें
HighLights
सोने का रेट 1,59,000 रुपये पर आ गया।
25 से 31 अगस्त के बीच कीमतों में गिरावट।
चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव देखा गया।
राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 25 अगस्त को 1,66,800 रुपये पर था, जो 31 अगस्त को घटकर 1,59,000 रुपये पर आ गया। यानी पांच कारोबारी दिनों में 24 कैरेट सोने के भाव में 7,800 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।
ज्वेलर राजीव सहदेव के अनुसार, 25 अगस्त को 22 कैरेट सोने का भाव 1,53,400 रुपये था, जो 31 अगस्त को घटकर 1,46,200 रुपये रह गया। इसी तरह 18 कैरेट सोना 1,27,200 रुपये से गिरकर 1,21,200 रुपये और 14 कैरेट सोना 1,00,400 रुपये से घटकर 95,700 रुपये पर आ गया।
सोने की गिन्नी का भाव भी 25 अगस्त के 1,27,000 रुपये से घटकर 31 अगस्त को 1,21,000 रुपये रह गया। इस तरह इसमें भी 6,000 रुपये की कमी आई है।वहीं चांदी के भाव में इस दौरान उतार-चढ़ाव देखने को मिला। 25 अगस्त को चांदी 252 रुपये थी, 26 अगस्त को बढ़कर 254 रुपये हुई, जबकि 29 अगस्त को 246 रुपये तक आ गई। 31 अगस्त को इसमें मामूली सुधार हुआ और भाव 249 रुपये पर पहुंच गया। चांदी के सिक्के का भाव 31 अगस्त को 2,800 रुपये रहा।