सोने के भाव में लगातार गिरावट, चंडीगढ़ में पांच दिन में 24 कैरेट 7800 रुपये टूटा; चांदी 249 रुपये पर

राजेश ढल्ल, चंडीगढ़। सोने की कीमतों में लगातार गिरावट का सिलसिला जारी है। चंडीगढ़ में 24 कैरेट सोना 25 अगस्त को 1,66,800 रुपये पर था, जो 31 अगस्त को घटकर 1,59,000 रुपये पर आ गया। यानी पांच कारोबारी दिनों में 24 कैरेट सोने के भाव में 7,800 रुपये की गिरावट दर्ज की गई है।

ज्वेलर राजीव सहदेव के अनुसार, 25 अगस्त को 22 कैरेट सोने का भाव 1,53,400 रुपये था, जो 31 अगस्त को घटकर 1,46,200 रुपये रह गया। इसी तरह 18 कैरेट सोना 1,27,200 रुपये से गिरकर 1,21,200 रुपये और 14 कैरेट सोना 1,00,400 रुपये से घटकर 95,700 रुपये पर आ गया।