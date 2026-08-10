चंडीगढ़ में महिला के गले से सोने का लॉकेट झपटा, बेटी ने नोट किया बाइक का नंबर; पुलिस को मिला अहम सुराग

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। मौलीजागरां थाना क्षेत्र के सुंदरनगर में काली बाइक सवार दो झपटमारों ने बेटी के सामने महिला के गले से सोने का लाॅकेट झपट लिया। वारदात के बाद दोनों आरोपित बाइक से मौली जागरां की तरफ फरार हो गए। पीड़िता की बेटी ने बाइक का नंबर नोट कर लिया। इससे पुलिस को आरोपितों तक पहुंचने में अहम सुराग मिला है।

सुंदरनगर निवासी 40 वर्षीय निर्मला देवी ने पुलिस को बताया कि वह आठ अगस्त की शाम करीब पांच बजे अपनी बेटी अंशिका के साथ नोटबुक लेने विकासनगर गई थी। दोनों सामुदायिक केंद्र के पीछे वाली सड़क से गुजर रही थीं।

इसी दौरान सामने से काली मोटरसाइकिल पर सवार दो युवक आए। आरोपितों ने बाइक धीमी की और अचानक महिला के गले में पहना सोने का लाकेट झपट लिया। झपटमारी के बाद दोनों आरोपित बाइक से मौलीजागरां की तरफ भाग निकले।