    चंडीगढ़ के GMCH में लिफ्ट बंद, रैंप सुविधा भी अधूरी, मरीजों की जान पर बन आई

    By Sohan Lal Edited By: Sohan Lal
    Updated: Sat, 01 Nov 2025 05:19 PM (IST)

    चंडीगढ़ के सेक्टर-16 स्थित सरकारी अस्पताल में लिफ्ट खराब होने और रैंप सुविधा केवल दूसरी मंजिल तक होने से मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। इमरजेंसी विभाग के सामने की दोनों लिफ्टें बंद हैं, जिससे मरीजों को डॉक्टरों के लिए बनी छोटी लिफ्ट का उपयोग करना पड़ रहा है। समस्या समाधान एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने अधिकारियों को पत्र लिखकर तत्काल मरम्मत और रैंप सुविधा बढ़ाने की मांग की है।

    अस्पताल में बंद पड़ी लिफ्ट को दिखाता समस्या समाधान एंड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम का सदस्य।

    जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में लिफ्ट बंद है और रैंप पर की सुविधा पर सिर्फ दूसरी मंजिल तक है। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 

    इमरजेंसी विभाग के सामने के भवन की दोनों लिफ्टें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। एक लिफ्ट मेंटेनेंस में है और दूसरी पिछले तीन दिन से ख़राब है। मरीजों को मजबूरन उस छोटी लिफ्ट का उपयोग करना पड़ रहा है जो डॉक्टरों और स्टाफ के लिए निर्धारित है।

    डाॅक्टरों के लिए बनी लिफ्ट स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इससे इमरजेंसी सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और कई मरीजों को समय पर उचित उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा।

    समस्या समाधान एंड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अस्पताल की इमारत कुल छह मंजिला है। रैंप सुविधा केवल दूसरी मंजिल तक ही उपलब्ध है। एसएसटी के जनरल सेक्रेटरी मनोज शुक्ला ने चंडीगढ़ के प्रशासक सहित शीर्ष अधिकारियों को एक विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है।

    पत्र में दों मांगें प्रमुखता से उठाई

    मरीजों के लिए बनी दोनों लिफ्टों की तत्काल मरम्मत कर जल्द चालू कराया जाए। दूसरी मंजिल से ऊपर की सभी मंजिलों तक सुरक्षित रैंप सुविधा उपलब्ध कराई जाए, ताकि स्ट्रेचर एवं व्हीलचेयर पर होने वाले मरीजों को सुरक्षित आवाजाही मिल सके।

     