चंडीगढ़ के GMCH में लिफ्ट बंद, रैंप सुविधा भी अधूरी, मरीजों की जान पर बन आई

जागरण संवाददाता, पंचकूला। सेक्टर-16 स्थित सरकारी मल्टी स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में लिफ्ट बंद है और रैंप पर की सुविधा पर सिर्फ दूसरी मंजिल तक है। इससे मरीजों और उनके तीमारदारों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इमरजेंसी विभाग के सामने के भवन की दोनों लिफ्टें पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। एक लिफ्ट मेंटेनेंस में है और दूसरी पिछले तीन दिन से ख़राब है। मरीजों को मजबूरन उस छोटी लिफ्ट का उपयोग करना पड़ रहा है जो डॉक्टरों और स्टाफ के लिए निर्धारित है।

डाॅक्टरों के लिए बनी लिफ्ट स्ट्रेचर और व्हीलचेयर के लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। इससे इमरजेंसी सेवाओं पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है और कई मरीजों को समय पर उचित उपचार उपलब्ध नहीं हो पा रहा। समस्या समाधान एंड वेलफेयर एसोसिएशन की टीम ने अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में यह भी सामने आया कि अस्पताल की इमारत कुल छह मंजिला है। रैंप सुविधा केवल दूसरी मंजिल तक ही उपलब्ध है। एसएसटी के जनरल सेक्रेटरी मनोज शुक्ला ने चंडीगढ़ के प्रशासक सहित शीर्ष अधिकारियों को एक विस्तृत पत्र भेजकर तत्काल कार्यवाही की मांग की गई है।