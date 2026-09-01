जहां बनती हैं मिठाई वहां लगें CCTV, मिलावट रोकने के लिए उठाया कदम; प्रशासक को लिखा पत्र

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़। त्योहारी सीजन में मिठाइयों और खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका को देखते हुए यूटी एडमिनिस्ट्रेटर गुलाब चंद कटारिया और उपभोक्ता मामले विभाग के सचिव मोहम्मद मंसूर को पत्र भेजकर मिठाई दुकानों, रेस्टोरेंट और होटलों में खाद्य सुरक्षा से जुड़े उपाय अनिवार्य करने की मांग की गई है।

यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के एडमिन एडवाइजरी काउंसिल के सदस्य अजय जग्गा ने मांग की है कि हर मिठाई एवं फर्नस दुकान में ग्राहक काउंटर पर खाद्य मिलावट जांच किट उपलब्ध कराई जाए। साथ ही होटल और रेस्टोरेंट के किचन में सीसीटीवी कैमरे लगाकर उनकी लाइव फुटेज ग्राहकों को दिखाई जाए।

जग्गा ने कहा कि त्योहारों के दौरान खोया, मावा, पनीर, घी, खाद्य तेल, मिठाइयों, नमकीन और कृत्रिम रंगों वाले खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ जाती है। ऐसे में केवल शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई करने के बजाय पहले से ही निवारक और पारदर्शी व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

ग्राहक काउंटर पर उपलब्ध हो जांच किट प्रतिनिधित्व में मांग की गई है कि हर मिठाई, फर्नस और संबंधित खाद्य प्रतिष्ठान में निर्धारित खाद्य मिलावट जांच किट रखी जाए और इसकी उपलब्धता को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। किट में सक्षम खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सामग्री शामिल की जा सकती है। इससे खोया, पनीर, दूध उत्पाद, घी, खाद्य तेल, स्टार्च और कृत्रिम रंग जैसी आम मिलावट की प्रारंभिक जांच में मदद मिल सकेगी। जग्गा ने स्पष्ट किया कि यह किट खाद्य सुरक्षा विभाग की वैधानिक जांच और प्रयोगशाला परीक्षण का विकल्प नहीं होगी। यदि प्रारंभिक जांच में मिलावट की आशंका सामने आती है तो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नमूना लेकर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

किचन की लाइव फुटेज ग्राहकों को दिखाने की मांग पत्र में होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों, फूड कोर्ट और अन्य खाद्य प्रतिष्ठानों की रसोई में सीसीटीवी कैमरे लगाने की भी मांग की गई है। कैमरों की लाइव फुटेज डाइनिंग या ग्राहक क्षेत्र में स्क्रीन पर दिखाई जाए, ताकि ग्राहक यह देख सकें कि उनके लिए भोजन किस तरह तैयार किया जा रहा है।

कैमरों से भोजन तैयार करने, पकाने, स्टोरेज, सफाई तथा कच्चे और पके भोजन को संभालने वाले क्षेत्रों को कवर करने का सुझाव दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों की निजी गतिविधियों या ऐसे स्थानों की रिकॉर्डिंग से बचने की बात कही गई है, जिनका खाद्य सुरक्षा से संबंध नहीं है।